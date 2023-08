Cấp phép tàu chở hàng hóa ra đảo Cù Lao Chàm sau nhiều tháng chờ đợi

(PLO)- Gần 8 tháng để hoàn thành các thủ tục, tàu chở hàng ra đảo Cù Lao Chàm chính thức được xuất bến đưa hàng hoá ra đảo phục vụ người dân.

Ngày 30-8, con tàu mang tên Hoàng Sa Việt số hiệu QNA 1360, đã chính thức đưa vào hoạt động với chức năng vận chuyển hàng hoá cùng 79 hành khách từ đất liền ra Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam và ngược lại.

Đây là con tàu chở hàng hoá duy nhất đang hoạt động được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cấp phép vận chuyển lương thực thực phẩm, đồ dùng thiết yếu…ra đảo phục vụ đời sống bà con và khách du lịch.

Chị Trần Thị Thuý Minh (25 tuổi, chủ tàu QNA 1360 là thành viên của HTX Vận tải Thuỷ - Bộ và du lịch Hội An) cho biết, nhiều thế hệ nhà chị là người miền biển, sống nhờ vào sự che chở của biển cả. Thấy việc vận chuyển hàng hoá ra cho bà con ngoài đảo bằng tàu gỗ gặp nhiều khó khăn nên đã cùng gia đình vay mượn tiền mua tàu QNA 1360 phục vụ bà con.

Sau gần một năm hoàn thành đăng kiểm và các thủ tục liên quan, tàu đã được cơ quan chức năng ký cho xuất bến, chở hàng và khách ra đảo trong sự vui mừng của thành viên HTX cũng như người dân trên đảo.

“Tàu QNA 1360 là tàu chuyên chở hàng nên giá cước vận chuyển rẻ hơn so với các tàu cá, tàu chở khách đang chở hàng ra. Chắc chắn giá cả sinh hoạt ngoài đảo sẽ giảm đi phần nào”, chị Minh khẳng định.

Trước đó, vì tàu gỗ chở hàng ra đảo bị xuống cấp, sắp hết niên hạn nên HTX Vận tải Thuỷ - Bộ và du lịch Hội An đã chủ động xin UBND TP Hội An cho thay đổi tàu để hoạt động tốt hơn, an toàn hơn.

Trong quá trình thay đổi tàu và làm các thủ tục xin cấp phép, bà con ngoài đảo bị thiếu hàng hoá dẫn đến việc các tàu cá, tàu ca nô chở khách phải gồng gánh thêm việc chở hàng ra cho bà con khiến giá cả sinh hoạt trên đảo tăng rất cao.

Lý giải về việc vì sao thiếu tàu hàng chở ra đảo trong thời gian dài, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, trước đây HTX Vận tải Thuỷ - Bộ và du lịch Hội An có tàu chạy tuyến vận tải hàng ra đảo, nhưng gần đây không còn tàu chở hàng ra nữa. Vừa qua, UBND TP Hội An đồng ý cho một đơn vị nữa đầu tư đóng tàu gỗ để chở hàng hoá ra đảo.

“UBND TP Hội An luôn ủng hộ chủ trương, tuy nhiên vấn đề cấp phép lại thuộc thẩm quyền của các cơ quan trực thuộc tỉnh và hồ sơ phải đủ điều kiện thì mới được chạy”, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An nhấn mạnh.

