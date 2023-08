Giá hàng hóa ở Cù Lao Chàm tăng khủng vì không có tàu chở hàng

(PLO)- Gần một năm qua, vì không có tàu vận chuyển hàng ra đảo đã khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Thời gian qua, các mặt hàng phục vụ đời sống người dân tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), TP Hội An, Quảng Nam tăng giá, ảnh hưởng đến cuộc sống nơi đây.

Ghi nhận tại đảo Cù Lao Chàm, giá bán của một bao gạo 25kg đã tăng từ 370.000 đồng lên 440.000 đồng tương đương gần 20%; rau muống từ 10.000 đồng/bó nay tăng từ 15 đến 20.000 đồng tương đương với 75% đến 100%; nước ngọt tăng từ 190.000 đồng lên 200.000 đồng. Các loại hoa quả như: dưa hấu, xoài, ổi cũng tăng giá gấp đôi so với trước đây.

Chị Huỳnh Thị Thúy Nga (45 tuổi, Cù Lao Chàm) chia sẻ, từ nhiều tháng qua, không có tàu vận chuyển hàng hoá ra đảo đã khiến nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá, dẫn đến các dịch vụ khác phải tăng giá theo. Chúng tôi cũng gặp khó khăn khi muốn mua các đồ dùng phục vụ du lịch như: xe máy, chăn ga, gối nệm…vì không có phương tiện vận chuyển ra đảo.

“Nếu thuê tàu cá, ca nô chở ra, thì sai luật và giá cước vận chuyển cũng cao hơn nhiều”, chị Nga than thở.

Nhiều chủ tàu thuyền có tuyến đi Cù Lao Chàm cũng thừa nhận, thời gian qua đã phải chở hàng hoá ra giúp bà con, biết rằng là chưa đúng nhưng nếu không chở hàng ra thì người dân ngoài đó thiếu thốn, vất vả.

Anh N.T.Đ.Thắng (20 tuổi, Nghệ An) khách du lịch khi đến với đảo cho rằng, đảo Cù Lao Chàm có cảnh đẹp, nước biển xanh, đồ ăn hải sản tươi ngon nhưng dịch vụ lưu trú tại đây chưa được hoàn chỉnh.

“Nếu được thì các đơn vị lưu trú có thể đầu tư thêm chăn ga mới, hệ thống đèn đẹp hơn để tăng thêm sự thoải mái khi trải nghiệm tại đảo”, anh Thắng nói.

Xác nhận tình trạng trên, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết việc thiếu tàu chở hàng từ đất liền ra đảo đã diễn ra từ cuối năm 2022 đến nay và việc quản lý, cấp phép cho các tàu chở hàng ra đảo thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý bến thuỷ- bộ Hội An. Đồng thời, Hợp tác xã vận hành tuyến chở hàng này đang làm thủ tục xuống nước và địa phương lập báo cáo xin ý kiến TP Hội An.

Lý giải về nguyên nhân chưa có tàu chở hàng ra đảo suốt gần một năm qua, ông Đoàn Tiến Dũng, Chủ nhiệm HTX Vận tải thuỷ - bộ và du lịch Hội An phân trần, từ trước đến nay HTX này là đơn vị duy nhất được cấp phép hoạt động vận chuyển hàng hoá tuyến Hội An – Cù Lao Chàm với hai tàu gỗ.

"Trong thời gian hoạt động, đã có một tàu gỗ không may bị cháy khi hoạt động trên biển và một tàu gỗ còn lại sắp hết niên hạn vào năm 2024 tới đây", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, trước nhu cầu vận chuyển hàng hoá ngày càng lớn ra đảo phục vụ người dân và du khách, đặc biệt là sự xuống cấp của tàu gỗ lâu năm, nên HTX đã có văn bản xin ý kiến UBND TP Hội An về việc được đầu tư, nâng cấp, thay thế phương tiện lớn hơn, độ an toàn cao hơn và đã được UBND TP Hội An đồng ý chấp thuận vào cuối năm 2022.

Trong tám tháng đầu năm 2023, HTX đưa tàu mới về địa phương, tiến hành đăng kiểm và các thủ tục liên quan, nhưng đến nay tàu chở hàng của HTX vẫn chưa được cấp phép để vận chuyển hàng hoá ra đảo.

“HTX mong cơ quan chức năng TP Hội An tạo điều kiện để tàu mới được chở hàng ra đảo phục vụ bà con nhân dân”, ông Dũng nói.

Minh Trường