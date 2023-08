Cây kiểng trên xe container rơi xuống đường làm người chạy xe ba gác tử vong

(PLO)- Chiếc xe đầu kéo container làm rớt cây kiểng xuống đường, trúng vào tài xế xe ba gác đang chạy cùng chiều, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều 12-8, Công an huyện Cần Đước khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn cây trên xe container rơi xuống đè tử vong tài xế chạy xe ba gác máy.

Theo đó vào khoảng 15h40 cùng ngày, xe container chạy trên đường tỉnh 830 chở nhiều gốc cây kiểng rất to.

Khi lưu thông vừa qua ngã tư Long Cang, huyện Cần Đước (Long An) thì một cây kiểng to phía sau rớt xuống, trúng ngay xe ba gác chở sắt do một người đàn ông điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe ba gác bị lật nhào xuống ruộng ven đường, người điều khiển xe ba gác tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Cần Đước đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường vụ tại nạn, làm rõ danh tính người điều khiển xe đầu kéo cũng như danh tính của nạn nhân đi xe ba gác.

HUỲNH DU