21 người đang lắc tài xỉu thì công an ập vào

(PLO)- Lực lượng công an đã ập vào một căn nhà ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, bắt quả tang 21 người đang lắc tài xỉu.

Sáng ngày 11-8, thông tin từ Công an huyện Tân Thạnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An bắt quả tang một tụ điểm lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Chiều 9-8, lực lượng chức năng ập vào căn nhà ở ấp Kênh Văn Phòng, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh.

Khi thấy công an, những người ở đây đã bỏ chạy và tìm cách tẩu tán tang vật nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa căn nhà, khống chế 21 người đang đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 5 cục xí ngầu, một đĩa sành có nắp đậy dùng để lắc tài xỉu, một thanh nam châm, 102 triệu đồng tiền mặt, 17 điện thoại di động và 22 xe máy.

Qua làm việc, những người tham gia lắc tài xỉu khai nhận ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý./.

HUỲNH DU