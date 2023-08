Hiệu quả từ chốt phòng, chống tội phạm trên Quốc lộ N2 Long An

(PLO)- Công an huyện tiếp tục nhân rộng mô hình chốt phòng, chống tội phạm ở địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, giáp ranh để đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Trong những năm qua, tuyến quốc lộ N2 đi qua xã Kiến Bình, Nhơn Hòa, Nhơn Ninh, Tân Ninh và Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thường xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, tệ nạn xã hội…, gần đây nhất là 2 vụ cướp tài sản trên quốc lộ N2 đoạn huyện Tân Thạnh.

Trước tình hình đó, để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, Công an huyện Tân Thạnh thành lập ba chốt phòng, chống tội phạm trên tuyến quốc lộ N2 và các bảng kèm số điện thoại nóng của Công an huyện.

Người dân rất an tâm khi lưu thông trên đường

Trung tá Phan Văn Trường, Phó trưởng Công an huyện Tân Thạnh, cho biết: “Tuyến quốc lộ N2 đi qua huyện Tân Thạnh có chiều dài hơn 20km, đây là đoạn đường có lượng người lưu thông rất lớn từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp đến TP.HCM, Bình Dương.

Việc các chốt phòng, chống tội phạm và những bảng kèm số điện thoại nóng được bố trí rải đều trên tuyến quốc lộ N2 để tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, cũng như người dân dễ dàng nhìn thấy, kịp thời báo cho công an huyện nếu xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự”.

Ông Phạm Văn Giàu (ngụ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh), cho biết: “Trước tình hình tội phạm gần đây, tôi cảm thấy rất bất an khi đi trên tuyến đường này, ban đêm thì không dám ra đường vì sợ cướp tài sản. Từ khi có các chốt phòng, chống tội phạm, người dân rất đồng tình và tình hình tội phạm giảm rõ, không xảy ra vụ cướp nào như trước đây, đặc biệt là cảm thấy an tâm khi công an, dân phòng đi tuần vào ban đêm”.

Theo chị Thảo Thị Hồng Thắm (quê Đồng Tháp), chia sẻ: “Tôi làm công nhân tại TP.HCM thường tranh thủ ban đêm đi tuyến quốc lộ N2 về thăm nhà tại Đồng Tháp, khi hay tin cướp tài sản xảy ra trên đường này, tôi và gia đình rất hoang mang, bất an. Nay thấy Công an huyện và các xã lập các chốt phòng, chống tội phạm, tôi và những người đi đường này rất an tâm”.

Bên cạnh đó, các thành viên tại chốt còn tích cực tham gia cứu nạn, cứu hộ, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, vận động người lao động chấp hành các quy định về cư trú, lao động, an toàn giao thông, PCCC…

Các anh em đều tự nguyện, tâm huyết với công việc

Thượng úy Đinh Lê Trọng Sĩ, Phó trưởng Công an xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, cho biết: “Công an huyện, xã và lực lượng dân phòng duy trì trực chốt 24/24, thường xuyên tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến quốc lộ N2. Mặc dù phụ cấp ít ỏi, nhưng các anh em vẫn rất tâm huyết với công việc, mong muốn mang cuộc sống yên bình, giúp người dân an tâm lao động sản xuất”.

Lực lượng công an cũng tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân cùng tham gia vây bắt, truy đuổi, tố giác khi phát hiện đối tượng nghi vấn.

Các thành viên ở chốt tham gia với tinh thần tự nguyện và hoạt động dựa trên nguồn kinh phí thường xuyên của công an xã. Các chốt này đã hỗ trợ tích cực cho công an xã, huyện giải quyết kịp thời nhiều vụ mất an ninh trật tự ở địa phương, trong đó triệt xóa, xử lý nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục nhân rộng việc thành lập các chốt phòng, chống tội phạm ở địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn giáp ranh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Ba chốt được thành lập trên tuyến quốc lộ N2 đi qua địa bàn xã Tân Ninh tiếp giáp huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, xã Kiến Bình và xã Tân Thành tiếp giáp huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Trong đó, khu vực xã Tân Ninh tiếp giáp huyện Tháp Mười khá dài, nhà dân thưa thớt, đồng ruộng và rừng tràm nhiều nên địa bàn giáp ranh phức tạp. Ngoài lực lượng công an huyện Tân Thạnh, chính quyền huyện, ba xã phân công thêm công an, dân phòng xã… tham gia hỗ trợ nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm ban đêm đoạn quốc lộ N2 đi qua từng địa bàn.

HUỲNH DU