Cha sát hại con gái rồi chụp hình gửi cho người thân

(PLO)- Sau khi sát hại con gái 11 tuổi, người cha lấy điện thoại chụp hình rồi gửi cho người thân qua mạng xã hội để báo tin.

Chiều ngày 11-9, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các Phòng nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cha sát hại con gái 11 tuổi tại khu phố 3 (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày người đàn ông tên Lưu đã dùng dao sát hại con gái tên là N (11 tuổi) tại căn nhà thuê tại khu phố 3 (phường Trảng Dài, TP Biên Hoà). Sau khi sát hại con gái, Lưu lấy điện thoại chụp hình rồi gửi hình ảnh cho người thân qua mạng xã hội để báo tin.

Sau khi nhận được thông tin, người dân đã đến cứu được bé gái khoảng 5 tuổi. Tuy nhiên cháu N đã tử vong.

Nhận được thông tin, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường bắt giữ người cha. Tuy nhiên nghi can đã dùng dao cố thủ trong nhà, nhưng sau đó đã bị công an bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu nguyên nhân vụ án mạng do Lưu có mâu thuẫn ghen tuông với vợ. Thời gian gần đây hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi nhau và người vợ đã bỏ đi mấy ngày nay.

VŨ HỘI