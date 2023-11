Chấm dứt hoạt động Bệnh viện Bình An Gia Lai sau nhiều năm bế tắc

(PLO)-Dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai chấm dứt hoạt động sau nhiều năm không tháo gỡ được vướng mắc.

Ngày 25-11, một nguồn tin xác nhận Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã có thông báo chấm dứt hoạt động dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai. Lý do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai đã chấm dứt hoạt động. Ảnh: LK.

Theo một nguồn tin khác, mặc dù Bệnh viện Bình An Gia Lai đã hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực nhưng chưa thể đi vào hoạt động gần ba năm nay. Lý do vướng quy định về diện tích, không đủ tiêu chuẩn hình thành bệnh viện.

Dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai được xây dựng trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng, do Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai làm chủ đầu tư.

Tiền thân bệnh viện này là khu điều trị dịch vụ chất lượng cao thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, hình thành năm 2017, được UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai thuê đầu tư xây dựng với diện tích 5.220 m2.

Năm 2020, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai thông báo chấm dứt hoạt động dự án. Tháng 9-2021, công ty này bán tài sản gắn liền với đất thuê cho Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai.

Để gỡ vướng về diện tích xây dựng, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định thu hồi hơn 12.624 m2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, làm thủ tục cho Bệnh viện Bình An Gia Lai thuê. Tuy nhiên, đến nay thủ tục này vẫn chưa triển khai.

LÊ KIẾN