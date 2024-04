Chấn động phát hiện thi thể cách học viện đào tạo của Man United vài mét 06/04/2024 13:55

Tờ Mirror (Anh) thông tin hôm nay 6-4, một người dân phát hiện hài cốt của một người chỉ cách sân tập cũ của Manchester United vài mét. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra vụ án mạng sau khi thi thể 1 người được phát hiện gần học viện đào tạo The Cliff của Manchester United.

Một người dân đã phát hiện ra thi thể bọc trong túi nhựa chỉ cách cơ sở The Cliff của Manchester United vài mét. Vụ việc gây chấn động này được phát hiện vào chiều thứ năm (giờ Anh) tại một khu rừng ở Kersal Dale ở Salford, Manchester, Anh.

Khu vực này hiện đã bị phong tỏa khi nhà chức trách tiến hành các cuộc điều tra. Một bác sĩ đã đến hiện trường và xác định đây là thi thể người. Chưa có lệnh bắt nào được đưa ra. Bất kỳ nhân chứng nào biết về vụ việc đều được khuyến khích cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Một thi thể được tìm thấy cách sân tập The Cliff của Manchester United vài mét. ẢNH: PA

Ông Det Supt Lewis Hughes từ Phòng tội phạm nghiêm trọng của Cảnh sát Greater Manchester cho biết: “Tôi muốn đảm bảo với cộng đồng địa phương rằng, mặc dù đây là một phát hiện đáng lo ngại, chúng tôi có sự hiện diện đông đảo trong khu vực để hoàn thành các cuộc điều tra, đưa ra sự trấn an và lắng nghe mọi mối quan tâm.

Tôi khuyến khích bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy nói chuyện với những sĩ quan này. Một khung cảnh rộng lớn hiện đã diễn ra và có thể sẽ tồn tại trong một thời gian để phục vụ cho việc điều tra, trong khi chúng tôi nỗ lực làm sáng tỏ chính xác những gì đã xảy ra ở đây. Khu vực này hiện bị phong tỏa.

Nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính, nhưng chúng tôi biết rằng đằng sau phát hiện này sẽ có một gia đình đã mất đi người thân và chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ được hỗ trợ nhanh nhất có thể”.

Một nhà chức trách khác nói thêm: “Ưu tiên của chúng tôi bây giờ là xác định người này là ai và chúng tôi thực hiện một cuộc điều tra toàn diện thay mặt cho người đó và gia đình họ, bất kể họ là ai.

Chúng tôi không biết danh tính của nạn nhân, hay họ là nam hay nữ. Chúng tôi đang nói chuyện với người dân địa phương trong khu vực, người dắt chó đi dạo và người qua đường hoặc bất kỳ ai khác có thể có một chút thông tin nhỏ nhất để tạo ra bước đột phá trong quá trình điều tra. Chúng tôi kêu gọi bất cứ ai có thông tin hãy báo cảnh sát ngay lập tức”.

Một cuộc điều tra toàn diện đang được cảnh sát tiến hành. ẢNH: PA

Manchester United mua cơ sở The Cliff vào năm 1938. Quá trình tập luyện của đội 1 Manchester United diễn ra tại cơ sở này cho đến năm 2000, khi họ chuyển đến Carrington dưới thời HLV Sir Alex Ferguson.

Học viện The Cliff tiếp tục hoạt động vào năm 2002. Tuy nhiên, The Cliff vẫn được câu lạc bộ giữ lại làm nơi đào tạo những ngôi sao trẻ nhất của Manchester United. Đội tuyển quốc gia Anh cũng đã tập luyện tại cơ sở này trước các trận đấu diễn ra tại sân Old Trafford.