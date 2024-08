Chân dung bà Paetongtarn Shinawatra - người sẽ là thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan 16/08/2024 12:54

Trưa 16-8, Hạ viện Thái Lan đã bầu bà Paetongtarn Shinawatra - con gái của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và là lãnh đạo đảng Pheu Thai - giữ chức thủ tướng Thái Lan, theo tờ Bangkok Post.

Bà Paetongtarn sẽ kế nhiệm ông Srettha Thavisin sau khi ông bị Tòa Hiến pháp ra phán quyết phế truất vì cho rằng ông đã vi phạm các quy tắc khi bổ nhiệm nội các.

Lãnh đạo đảng Pheu Thai Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: REUTERS

Sau khi được Hoàng gia Thái Lan chấp thuận, bà Paetongtarn, 37 tuổi, sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan và phụ nữ thứ hai giữ chức vụ này. Bà Paetongtarn cũng sẽ là thành viên thứ ba của gia tộc Shinawatra giữ chức vụ thủ tướng Thái Lan sau cha bà và cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Học vấn và sự nghiệp kinh doanh

Bà Paetongtarn sinh năm 1986 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, là con gái út của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Bà Paetongtarn thường được biết tới biệt danh "Ung Ing".

Bà Paetongtarn tốt nghiệp với bằng Cử nhân Khoa học Chính trị, Xã hội học và Nhân học tại Khoa Khoa học Chính trị của ĐH Chulalongkorn (Thái Lan) năm 2008 và tiếp tục học tại Anh, lấy bằng Thạc sĩ Quản lý Khách sạn Quốc tế tại ĐH Surrey, theo tờ The National Thailand.

Sau khi trở về nước, bà Paetongtarn tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình. Con gái út của ông Thaksin trở thành cổ đông lớn nhất của SC Asset Corporation Public Company Limited và là thành viên hội đồng quản trị của Thaicom Foundation.

Bà Paetongtarn cũng nắm giữ cổ phần tại các công ty khác, bao gồm Rosewood Bangkok Hotel, Thames Valley Khao Yai và The Sisters Nails & More. Tính đến năm 2022, Bà Paetongtarn nắm giữ cổ phần tại 21 công ty với giá trị ước tính khoảng 68 tỉ baht, theo The National Thailand.

Năm 2019, con gái út của ông Thaksin cưới phi công Pidok Suksawat. Cặp đôi hiện có hai người con.

Con đường chính trị

Theo tờ Khaosod English, bà Paetongtarn chưa từng giữ vị trí trong nội các Thái Lan hay trở thành nhà lập pháp nhưng bà đã tiếp xúc với chính trị từ nhỏ. Trong thời kỳ ông Thaksin còn giữ chức thủ tướng Thái Lan, bà Paetongtam vẫn thường xuất hiện cùng cha trong các sự kiện, theo đài CNN.

Lãnh đạo đảng Pheu Thai Paetongtarn Shinawatra và chồng bà - ông Pitaka Sooksawas. Ảnh: REUTERS

Bà Paetongtarn chính thức bước vào chính trường ở tuổi 36 trong cuộc họp chung thường niên của đảng Pheu Thai vào tháng 10-2021. Tại sự kiện này, chủ tịch đảng Pheu Thai khi đó là ông Sompong Amornvivat đã đề cử bà làm cố vấn trưởng của đảng về sự tham gia và đổi mới.

Bà Paetongtarn trở nên nổi bật trong cuộc tổng tuyển cử của Thái Lan hồi năm ngoái. Sau khi đảng Pheu Thái liên minh cùng 10 đảng khác để thành lập chính phủ, bà Paetongtarn không chấp nhận chức vụ bộ trưởng mà chọn làm phó chủ tịch Ủy ban Chiến lược Quyền lực mềm của đảng Pheu Thai.

Tháng 10-2023, bà Paetongtarn được bầu làm lãnh đạo đảng Pheu Thái. Ngày 15-8, Ban chấp hành đảng Pheu Thai đã đề cử bà Paetongtarn làm ứng viên thủ tướng Thái Lan.