Cháu bé 17 tháng tuổi tử vong ở quận 7 có nhiều vết bầm trên cơ thể

(PLO)- Khi bé gái 17 tháng tuổi nhập viện, bà ngoại của bé khai bệnh "nghe người giữ trẻ nói bé bị sặc sữa".

Chiều 11-11, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) thông tin về tình trạng lúc nhập viện của bé gái (17 tháng tuổi) vừa tử vong.

Theo đó, bé gái nhập viện vào ngày 6-11. Bà ngoại bé khai bệnh cho biết người giữ trẻ nói bé bị sặc sữa và đưa vào BV quận 7 trong tình trạng hôn mê, tim rời rạc, tím. Sau đó chuyển tới BV Nhi đồng 2.

Theo đây, tại BV bé gái hôn mê, chỉ số tri giác chỉ còn 4 điểm, da niêm nhạt, mạch quay bắt nhẹ, đồng tử 2 bên 4 mm, phản xạ ánh sáng âm tính. Nhiều vết bầm rải rác vùng mắt phải, má trái và hai vai.

Bé gái hôn mê không cải thiện, nội khí quản trào bọt hồng liên tục, sốc kéo dài. Các bác sĩ cho bé thở máy, chống sốc bằng dịch truyền và vận mạch, truyền hồng cầu lắng. Rất tiếc bé không qua khỏi.

Bác sĩ cho biết nạn nhân tử vong do đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp. Nghi con gái bị bạo hành, người cha đã trình báo công an. Công an quận 7 đang phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông THĐ (cha bé gái) làm nghề xe ôm, có gửi bé cho bà NNP tại khu nhà trọ đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) chăm sóc với số tiền 5 triệu đồng/tháng.

Sáng 6-11, ông Đ đang chạy xe ôm thì nhận được điện thoại của bà P cho biết con mình nhập viện quận 7 cấp cứu.



THẢO PHƯƠNG