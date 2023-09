Chiều ngày 21-9, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày ông và Trưởng Công an huyện Gia Lâm đã về Hải Dương thăm và động viên gia đình cháu bé NHT (2 tuổi) – T là bé gái bị bắt cóc ở Hà Nội trước đó.

Sau khi thăm hỏi, động viên ông có tiếp xúc với bố mẹ cháu bé, gia đình cho hay đã lo hậu sự cho cháu vào đêm 20-9.

Bố mẹ cháu bé cho biết, cháu T là con đầu trong gia đình, hàng ngày gia đình vẫn luôn quan tâm, đối xử tốt với Trang (nghi phạm bắt cóc cháu bé), không có chuyện gì xảy ra nhưng không hiểu tại sao nữ giúp việc lại làm hại con họ.

Khu vực phát hiện ra thi thể của cháu bé. Ảnh CTV

Nữ nghi phạm đã làm giúp việc cho gia đình cháu bé một thời gian, sự việc xảy ra khiến gia đình cháu bé hết sức bất ngờ và đau lòng.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 16 giờ 51 ngày 19-9, tại khu đô thị cao cấp thuộc địa phận xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, một đối tượng là nữ giới đã thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em và nhắn tin tống tiền gia đình cháu bé với số tiền 1,5 tỉ đồng.

Ban đầu xác định nghi phạm thực hiện hành vi trên là Giáp Thị Huyền Trang, có hộ khẩu thường trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Chân dung nghi phạm bắt cóc bé gái 2 tuổi. Ảnh CA

Khoảng 23 giờ ngày 19-9, Công an huyện Tân Yên nhận được yêu cầu phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng của Công an huyện Gia Lâm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu phối hợp, Công an huyện Tân Yên đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an xã Việt Ngọc phối hợp với các đơn vị tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng.

Bước đầu xác định, giáp Thị Huyền Trang là đối tượng nghi thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em, tống tiền trên.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp truy bắt nghi phạm gây ra vụ bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Hà Nội.

PHI HÙNG