Liên quan đến vụ bắt cóc bé gái 2 tuổi ở Hà Nội, bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm được xác định là Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi), quê xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sáng 21-9, Công an xã Việt Ngọc thông tin, cơ quan điều tra của Công an huyện đang phối hợp điều tra, xác minh truy tìm Giáp Thị Huyền Trang.

Tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, nhiều người dân khá bất ngờ trước thông tin Trang là nghi phạm bắt cóc và sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội.

Trang là chị cả trong gia đình có ba người con (hai gái, một trai) ở thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc. Trang chưa lập gia đình, bố mẹ nghi phạm là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Nghi phạm từng tốt nghiệp một trường sư phạm, sau đó đi dạy học. Tuy nhiên, được một thời gian vì thu nhập thấp nên Trang xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Thời gian làm công nhân, Trang bị cho là dính vào nợ nần với số tiền lớn, có thể là do chơi cờ bạc trên mạng, đầu tư tiền ảo. Bố mẹ đã từng phải trả thay cho Trang hàng trăm triệu đồng.

Thời gian sau, Trang đi làm giúp việc ở Hà Nội và rất ít khi về địa phương, các cán bộ xã, thôn cũng không biết Trang đi đâu, làm gì cụ thể.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp truy bắt nghi phạm bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Hà Nội. Ảnh CA

Trước đó, ngày 19-9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ngụ tại tỉnh Bắc Giang) là nghi can bắt cóc cháu N.H.T. (2 tuổi) ở khu đô thị Vinhomes Oceanpark, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, đòi tiền chuộc.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé.

Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 ngày 20-9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tử thi cháu T tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến, ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Một nguồn tin cho hay, nghi phạm bắt cóc cháu bé từng là người giúp việc. Đối tượng này tống tiền gia đình nạn nhân 1,5 tỷ đồng và đã được đưa 350 triệu đồng.

Sau khi thôi giúp việc, người nhà vẫn thuê người này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Trong quá trình làm việc, Trang bắt cóc cháu bé và đòi tiền chuộc của gia đình nhà chủ.

