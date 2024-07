Cháy lớn tại 1 cửa hàng mua bán xe ở Đồng Nai 15/07/2024 15:58

(PLO)- Phát hiện đám cháy, nhiều người đã dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát quá nhanh và lan rộng.

Ngày 15-7, lực lượng chức năng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại tiệm sửa chữa và mua bán xe máy, xe đạp điện, xe đạp, tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

Cháy lớn tại 1 cửa hàng mua bán xe máy, xe đạp điện, xe đạp, tại thị trấn Long Thành.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân thị trấn Long Thành phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng nói trên. Phát hiện đám cháy, nhiều người đã dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát quá nhanh và lan rộng.

Khu vực xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an huyện Long Thành, Công an huyện Nhơn Trạch huy động nhiều xe chữa cháy cùng gần 30 chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Cột khói cao hàng chục mét khiến người dân hoảng hốt.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã triển khai dập lửa. Sau khoảng gần 1 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, nhiều loại xe trong cửa hàng bị cháy, hư hỏng.

Rất may, vụ cháy không có thương vong về người.