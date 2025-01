Công an, VKS đưa người 'nhậu xỉn là ném đá nhà hàng xóm’ đến hiện trường diễn lại sự việc 15/01/2025 15:19

(PLO)- Liên quan đến vụ “hễ nhậu xỉn là ném đá nhà hàng xóm”, Công an và VKSND huyện Củ Chi, TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai với hai anh em ruột để xử lý.

Ngày 15-1, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an xã Hòa Phú lập hồ sơ với TTT (29 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cùng em trai người này để xử lý về việc liên tục ném đá, đập phá nhà hàng xóm.

Công an cùng VKS đã đưa T tới hiện trường nơi xảy ra vụ việc để kiểm tra, diễn lại sự việc để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an, VKS đưa ông T tới hiện trường để diễn lại sự việc. Ảnh: HT

Trao đổi với PV, chị NTKD (34 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) cho biết ông T vừa là hàng xóm, vừa là họ hàng trong gia đình. Em trai ông T cũng tham gia ném đá vào nhà chị D hiện cũng bị công an làm việc, lấy lời khai, xử lý.

Theo chị D, vụ việc xảy ra vào khoảng một năm nay. Mỗi lần ông T ăn nhậu là cầm dao đe dọa, ném đá và đập phá nhà chị D mà không có bất cứ lý do gì.

Hình ảnh ông T ném đá vào nhà chị D. Ảnh cắt từ clip

Nguyên nhân chị D suy đoán là trước đây ông T từng vay mượn tiền của mình và sau đó đã trả. Khi tiếp tục mượn thì gia đình chị D không có nên từ chối. Từ đó mới xảy ra các vụ việc như trên.

Gia đình chị D đã trình báo lên cơ quan chức năng địa phương và đã được hòa giải, ông T viết giấy cam kết nhưng không thực hiện.

Ông T cũng ném đá vào camera an ninh. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 0 giờ 12 phút ngày 13-1, ông T và em trai ông này có biểu hiện say xỉn, liên tục đập phá, ném đá vào nhà chị D ở khu vực đường Bến Than. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Phú và dân quân tới khu vực ven đường Bến Than, yêu cầu ông T dừng các hành vi quá khích. Tuy nhiên, người đàn ông bất hợp tác.

Ngay trong đêm, Công an xã Hòa Phú đã có mặt đưa ông T về trụ sở. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, dù có mặt cơ quan chức năng nhưng ông T vẫn tỏ thái độ, nhặt đá ném vào chồng chị D và bị ngăn cản. Trong lúc cơ quan chức năng đưa ông T lên xe để đưa về trụ sở thì ông này giằng ra, chạy tới đạp chồng chị D. Công an xã đã khống chế, đưa ông T về trụ sở để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Gia đình chị D đã viết đơn, đề nghị khởi tố vụ án hình sự để xử lý, không để ông T tái diễn hành vi.

Theo Công an huyện Củ Chi, hiện đã tiếp nhận đơn của gia đình bà D và đang lập hồ sơ, làm rõ trên quan điểm là xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.