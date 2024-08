Cháy lớn tại một kho xưởng ở Hà Nội lúc rạng sáng 18/08/2024 10:13

Theo thông tin ban đầu, đám cháy kho xưởng tại xã Việt Hùng, Đông Anh, TP Hà Nội xảy ra vào gần 1 giờ sáng nay.

Thời điểm trên, khi người dân xung quanh đang ngủ thì bị tỉnh giấc vì khói lùa vào trong nhà. Khi phát hiện vụ cháy, người dân đã báo chính quyền địa phương.

Nơi xảy ra vụ cháy kho xưởng. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo cháy, Công an huyện Đông Anh đã nhanh chóng tổ chức lực lượng chữa cháy gồm Công an xã, các tổ liên gia an toàn PCCC và lực lượng chi viện Trung tâm 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội.

Được biết, đám cháy diễn ra tại một kho chứa đồ nhựa rộng hàng trăm m2 nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Do đó, lực lượng PCCC tổ chức khoanh vùng không để lan sang khu dân cư. Các ao hồ quanh khu đông xã Việt Hùng cũng được tận dụng tối đa nguồn nước. Nhờ nỗ lực cứu chữa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn ngay trong đêm.

Bước đầu xác định, đám cháy kho xưởng không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân đám cháy đang được điều tra làm rõ.