Cháy nhà kho ở Bình Dương, khói lửa bùng lên dữ dội 10/12/2024 11:22

(PLO)- Khói lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khu nhà kho chứa phế liệu rồi lan sang làm cháy nhà kho khác kế bên tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Video: Cháy nhà kho ở Bình Dương, khói lửa bùng lên dữ dội.

Một vụ cháy nhà kho đã xảy ra tại kho chứa phế liệu và kho chứa máy may trên địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 10-12. Thời điểm này, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại kho chứa phế liệu ở hẻm số 1, đường Hai Bà Trưng, phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.