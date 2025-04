Bản tin trưa 06-04: Mẹ ruột nhẫn tâm sát hại con để trục lợi; Nam thanh niên nghi 'ngáo đá' tấn công cô gái tử vong 06/04/2025 12:00

(PLO)- Khởi tố người mẹ sát hại con trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam; Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia lừa bán dự án, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng; Nam thanh niên nghi ‘ngáo đá’ tấn công 1 cô gái dẫn đến tử vong; Xe chở nước của công ty môi trường lao xuống vực, tài xế tử vong.

Liên quan vụ mẹ ruột sát hại con để trục lợi bảo hiểm, tối ngày 5-4, Công an tỉnh Quảng Nam phát thông tin thông báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (44 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.