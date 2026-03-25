Dự báo thời tiết ngày 25-3: Bắc Bộ mưa phùn, Nam Bộ ngày nắng 25/03/2026 06:00

(PLO)- Ngày 25-3, dự báo thời tiết cả nước ổn định với nắng xen mưa rào cục bộ, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù nhẹ sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, Tây Bắc ban ngày nắng, ban đêm có mưa rào và giông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 25-3 trên cả nước nhìn chung khá ổn định, xen kẽ giữa nắng và mưa rào cục bộ.

Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực Tây Bắc, ban đêm có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Trong khi đó, các khu vực khác duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Đáng chú ý, miền Đông Nam Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ, người dân cần lưu ý bảo vệ sức khỏe khi hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.