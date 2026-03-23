Chỉ một phút ghen tuông mù quáng, người đàn ông trả giá bằng bản án 10 năm tù 23/03/2026 17:26

(PLO)- Chỉ vì một phút ghen tuông mù quáng sau khi sử dụng ma túy đá, Phạm Văn Cường đã nhẫn tâm dùng kéo đâm vợ liên tiếp, bất chấp sự can ngăn của mọi người.

Ngày 23-3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) 10 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Cường và chị VPTD là vợ chồng cùng thuê trọ tại ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Vì mâu thuẫn tình cảm, trong lúc tức giận Cường lấy 1 cây kéo chạy về phòng trọ, tấn công vợ với nhiều nhát đâm, dù đã có người can ngăn và chị Dương (vợ Cường) cố bỏ chạy. Được chị D khuyên “dừng lại đi anh, còn tương lai của con nữa”, nên sau đó Cường dừng lại, chở chị D đi cấp cứu.

Được nói lời sau cùng, Phạm Văn Cường xin lỗi vợ cũng là bị hại, mong tha thứ lỗi cho mình, vì một phút ghen tuông nghi ngờ vợ đã gây ra lỗi.