Chồng dùng kéo để xả cơn ghen và lời cảnh tỉnh từ kiểm sát viên 23/03/2026 12:29

(PLO)-Từ mâu thuẫn vợ chồng và cơn ghen, người đàn ông đã dùng kéo tấn công vợ nhiều nhát, gây thương tích nặng và phải trả giá bằng bản án 10 năm tù.

Ngày 23-3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) 10 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Cường và chị VPTD là vợ chồng cùng thuê trọ tại ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Ngày 27-9-2025, Cường đi làm và có sử dụng ma túy đá đến khoảng 6 giờ 15 phút ngày 28-9-2025, Cường về Phòng trọ thấy chị D có thái độ lạnh nhạt, trách mắng mình nên đến phòng trọ đối diện (phòng mẹ của Cường) để nói chuyện về mâu thuẫn giữa hai vợ chồng .

Sau đó, Cường tức giận và lấy 1 cây kéo chạy về phòng trọ, tấn công vợ với nhiều nhát đâm, dù đã có người can ngăn và chị Dương cố bỏ chạy.

Được chị D khuyên “dừng lại đi anh, còn tương lai của con nữa”, nên sau đó Cường dừng lại, chở chị D đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, Đại diện VKS cho rằng do mâu thuẫn trong tình cảm vợ chồng, Phạm Văn Cường sử dụng 1 cây kéo là hung khí nguy hiểm gây thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34% cho vợ. Các vết thương vùng ngực và lưng nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Việc chị D không chết ngoài ý thức chủ quan của Cường nên hành vi của Cường phạm vào tội “Giết người” thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Từ đó, đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù.

“Thông qua việc xét xử công khai đối với vụ án này, một lần nữa chúng tôi muốn nhắc nhở đến mọi người rằng: Trong cuộc sống khó tránh khỏi những xích mích, mâu thuẫn nhưng chúng ta phải biết kìm chế bản thân, tránh giải quyết mâu thuẫn bằng những hành vi trái pháp luật, gây ra những hậu quả đáng tiếc cho người khác và cho chính bản thân mình”, vị Đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh nói.

Được nói lời sau cùng, Phạm Văn Cường xin lỗi vợ cũng là bị hại, mong tha thứ lỗi cho mình, vì một phút ghen tuông nghi ngờ vợ đã gây ra lỗi. Về phía bị hại, chị D cũng có đơn xin giảm án và tại phiên tòa cũng mong HĐXX giảm án cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường thiệt hại do trước đó gia đình đã lo chi phí thuốc men, chăm sóc lúc chị D nhập viện.

Đối với hành vi sử dụng ma túy của Phạm Văn Cường, do không đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tách chuyển nguồn tin về tội phạm đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý, xác minh, làm rõ xử lý những người tổ chức cho Cường sử dụng ma túy.