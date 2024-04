Cháy xưởng palet ở Bình Dương, một góc trời đỏ rực 28/04/2024 21:10

(PLO)- Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực khống chế không để đám cháy ở xưởng pallet ngoài trời lan sang khu dân cư ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đến gần 21 giờ đêm 28-4, lực lượng chữa cháy Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy xảy ra tại một xưởng pallet ngoài trời của một công ty tại phường Lái Thiêu (TP Thuận An).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 20 giờ cùng ngày. Do bên xưởng chứa rất nhiều pallet gỗ và nhựa nên ngọn lửa bùng phát nhanh rồi bao trùm toàn bộ khu vực xưởng rộng khoảng vài trăm mét vuông.

Ngọn lửa bốc cao, khiến một góc trời đỏ rực trong đêm. Khu vực cháy ngay sát các cơ sở kinh doanh mặt tiền quốc lộ 13, khiến nhiều người dân hoảng sợ, di dời đồ đạc ra ngoài đề phòng cháy lan.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thời điểm này hướng gió thổi về khu vực đất trống không có dân cư, nên may mắn các cơ sở kinh doanh gần đó không bị ảnh hưởng nhiều. Hiện tại, hàng chục cán bộ chiến sĩ vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy.

Hình ảnh lực lượng chữa cháy đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.