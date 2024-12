Chen lấn đến ngất xỉu khi mua vé xem Việt Nam - Singapore 27/12/2024 11:56

(PLO)-Ít nhất một phụ nữ đã bị ngất xỉu do chen lấn trong đám đông khi xếp hàng mua vé xem Việt Nam - Singapore tại khu vực cổng Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ.

Theo ghi nhận của PLO sáng 27-12, thời điểm mở bán vé xem Việt Nam - Singapore tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ, nhiều thời điểm đám đông chen lấn, xô đẩy nhau tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Video: Người hâm mộ mua vé xem Việt Nam - Singapore.

Việc bán vé được mở theo kế hoạch từ 8h00 cho đến khi hết vé tại quầy bán vé ở cổng Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, hôm nay BTC đã di chuyển vị trí bán vé vào bên trong nhà thi đấu. Đồng thời tiến hành phân luồng người vào mua vé.

Cả trăm người tập trung chờ đợi vào khu vực bán vé tạo nên cảnh hỗn loạn ở một số thời điểm. Ảnh: TÙNG VY

Quan sát tại khu vực chờ mua vé cho thấy, bên cạnh những thanh niên thì có khá nhiều người cao tuổi cũng xếp hàng, chen lấn. Trong một số thời điểm chen lấn tạo nên cảnh hỗn loạn, có một phụ nữ lớn tuổi bị ngất, phải đưa đi cấp cứu.

Nhiều người lớn tuổi khác cũng tỏ ra mệt mỏi khi phải xếp hàng và bị những người khác chen lấn, xô đẩy.

Một phụ nữ ngất xỉu khi chen lấn trong đám đông vào mua vé. Ảnh TÙNG VY

Trước giờ mở bán vé, đám đông xô đẩy, chen lấn thậm chí trèo qua hàng rào, tường bao để vào bên trong tạo nên khung cảnh hỗn loạn tại nhiều thời điểm. Nhiều người cùng nhau hô to: "Bán vé đi".

Để đảm bảo an ninh trật tự, tỉnh Phú Thọ đã huy động hàng chục cán bộ công an, an ninh làm nhiệm vụ, đồng thời tổ chức phân luồng người vào mua vé, chỉ cho từ 2 đến 4 người vào khu vực mua vé, mỗi người được mua tối đa 2 vé.

Trận bán kết lượt về AFF CUP 2024 giữa Việt Nam - Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 29-12 trên sân vận động Việt Trì.

