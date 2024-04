Chênh lệch giá USD giữa ngân hàng và chợ đen thấp chưa từng có 24/04/2024 14:14

Sáng nay, tỉ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.274 đồng, giảm nhẹ 1 đồng so với hôm qua, nhưng tăng đến 270 đồng so với đầu tháng 4.

Cùng với đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại Vietcombank công bố giá mua bán USD ở mức 25.147 – 25.487 VND/USD, giảm nhẹ 1 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm trước. Tương tự, Eximbank cũng neo giá bán ở mức cao kịch trần là 25.487 VND/USD và mua vào ở mức 25.160 VND/USD…

Giá USD chợ đen giảm sốc. Ảnh minh hoạ

Trên thị trường tự do, sau khi giá bán USD bật lên mức cao kỷ lục với mức 25.890 VND/USD vào ngày 22-4, giá USD hôm nay bán ra chỉ còn khoảng 25.630 VND/USD và mua vào ở mức 25.550 VND/USD, giảm 260 đồng mỗi USD so với hai ngày trước. Đồng thời chênh lệch giữa giá mua – bán cũng được thu hẹp từ 100 đồng xuống 80 đồng mỗi USD.

Diễn biến trái chiều giữa hai thị trường, khiến chênh lệch giá bán USD tại các ngân hàng thương mại và chợ đen từ mức trên 300 đồng trong tuần trước nay tuột xuống còn gần 150 đồng. Đây là khoảng cách chênh lệch thấp chưa từng có giữa thị trường chính thức và phi chính thức.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đang dao động quanh mức 105,6 điểm, giảm 0,39% so với một ngày trước, nhưng so với đầu năm đã tăng đến 4,2%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đã tiếp tục duy trì ở mức cao, gần 4,5%/năm.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai – Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho biết: "TP.HCM là địa phương có liên hệ với khoảng 50% người Việt Nam ở nước ngoài trên tổng số khoảng 5,8 triệu người Việt sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% đang sống ở các nước công nghiệp phát triển - các trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo của thế giới.

Nơi đây cũng là trung tâm thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước, hàng năm kiều hối đổ về địa bàn thành phố luôn chiếm 38 - 53% tổng mức kiều hối chuyển về Việt Nam, với mức tăng trung bình 3% - 7%/năm; riêng năm 2023 tốc độ tăng trưởng kiều hối 43,3% so với năm 2022", bà Mai nói.

Theo thông tin mới nhất của NHNN chi nhánh TP.HCM, trong 3 tháng đầu năm nay kiều hối chuyển về TP.HCM đạt gần 2,87 tỉ USD, tăng 3,5% so với cuối năm ngoái và tăng 35,4% so với cùng kỳ, đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây.