Chênh lệch giá mua bán USD chợ đen bất ngờ tăng vọt 21/04/2024 11:45

(PLO)- Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục duy trì đà tăng, chỉ trong một tuần qua mỗi USD đã tăng tới hơn 320 đồng khiến chênh lệch giá mua - bán USD được nới rộng lên tới 100 đồng.

Sáng nay, 21-4, giá "đồng bạc xanh" trên thị trường tự do tiếp tục lập đỉnh mới, hiện giao dịch phổ biến ở mức 25.780 VND/USD (mua vào) và 25.880 VND/USD (bán ra). So với cuối tuần trước, giá mua bán USD đã tăng tới trên 320 đồng ở cả hai chiều.

Thị trường tự do duy trì đà tăng

Thông thường chênh lệch giá mua – bán USD trên thị trường chợ đen chỉ cách nhau 50 đồng, nhưng từ đầu tháng 4, khoảng cách này ngày càng được nới rộng thêm. Theo đó, từ chỗ chỉ vênh 50 đồng giữa hai chiều mua – bán thì giờ đây, khoảng cách này bật lên mức 100 đồng mỗi USD trong bối cảnh giá USD tự do biến động quá mạnh.

Trên thị trường ngân hàng thương mại, giá mua vào mỗi USD được tăng thêm 320 đồng trong khi bán ra chỉ tăng khoảng 290 đồng. Chốt phiên cuối tuần, giá USD tại Vietcombank dừng lại ở mức 25.133 - 25.473 VND/USD (mua-bán).

Giá mua bán USD trên thị trường tự do tăng mạnh. Ảnh minh hoạ

Từ đầu năm đến nay, giá USD trên thị trường chính thức đã tăng khoảng 4%, còn thị trường chợ đen đã tăng khoảng 4,8%.

Tỉ giá trên cả hai thị trường liên tục xô đổ các kỷ lục do những áp lực của thị trường vàng trong nước cũng như thế giới. Bên cạnh đó, trong cuộc họp chính sách mới đây, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cho biết các dữ liệu kinh tế vĩ mô gần đây chỉ ra rằng thị trường lao động vẫn tăng trưởng vững chắc, triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong quý đầu tiên vẫn lạc quan. Những yếu tố này khiến Fed thấy rằng có thể cần phải mất thời gian lâu hơn dự kiến để lạm phát hạ nhiệt về mức mục tiêu 2% một cách bền vững.

Cùng với đó, các nhà đầu tư cũng giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed như đã công bố hồi cuối năm ngoái nếu lạm phát tại Mỹ vẫn tăng và tăng trưởng kinh tế tiếp tục mạnh mẽ. Chỉ số USD-Index đo sức mạnh của đồng USD bật tăng lên vùng 106 điểm, mức cao nhất trong 7 tháng qua.

Áp lực tỉ giá sẽ giảm nhẹ trong thời gian tới

Theo các nhà phân tích thị trường tại Công ty chứng khoán MB (MBS), áp lực tỉ giá USD/VND sẽ giảm nhẹ trong thời gian tới nhờ những yếu tố tích cực như Chính phủ đã có những chỉ đạo kiểm soát để bình ổn thị trường vàng.

Ngoài ra, giới đầu tư đang kỳ vọng FED sẽ giảm lãi suất 3 lần trong năm nay với khoảng 85 điểm cơ bản và điều này sẽ thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa USD và VND, góp phần hạn chế hoạt động kinh doanh chênh lệch lãi suất và giảm áp lực mất giá đối với VND.

“Đặc biệt, những yếu tố vĩ mô tích cực sẽ hỗ trợ như thặng dư thương mại tích cực khi lũy kế 3 tháng đầu năm nay đạt 8 tỉ USD (cao gấp 2 lần so với cùng kỳ), dự trữ ngoại hối vẫn đang ở mức tốt và dự kiến đạt 110 tỉ USD trong năm 2024.

Chưa kể, dòng vốn FDI thực hiện 3 tháng ước đạt 4,6 tỉ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ và du lịch phục hồi mạnh mẽ khi quý 1-2024 tăng 72% so với cùng kỳ và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019 – thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỉ giá trong năm 2024”, MBS nhận định.