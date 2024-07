Chi tiết sân vận động mới của MU trị giá 2 tỉ bảng Anh 30/07/2024 13:50

(PLO)- MU đang lên kế hoạch xây dựng sân vận động mới trị giá 2 tỉ bảng Anh với sức chứa 100.000 chỗ ngồi thay thế cho sân Old Trafford.

Đồng chủ sở hữu mới của Manchester United là Sir Jim Ratcliffe được cho là rất muốn xây dựng một “Wembley của phương Bắc” để cạnh tranh với sân vận động quốc gia Anh có sức chứa 90.000 chỗ ngồi ở phía bắc London.

MU đang lên kế hoạch xây dựng sân vận động mới trị giá 2 tỉ bảng Anh với sức chứa 100.000 chỗ ngồi thay thế cho sân Old Trafford. Tờ Mirror (Anh) đưa tin, MU có kế hoạch xây dựng một sân vận động mới trên địa điểm của sân Old Trafford, thông tin chính thức sẽ được xác nhận vào cuối năm nay.

MU có kế hoạch hoành tráng xây sân vận động mới thay thế cho sân Old Trafford. ẢNH: MIRROR

Lựa chọn ưu tiên của MU là xây dựng một sân vận động hiện đại hoàn toàn mới với 100.000 chỗ ngồi trên khu đất liền kề với sân Old Trafford với chi phí khoảng 2 tỉ bảng Anh và nó dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030. Kế hoạch của MU là ở lại Old Trafford và tiếp tục chơi ở đó trong khi họ xây dựng một sân mới trên khu đất liền kề. Điều này sẽ giúp MU tránh phải thi đấu ở một địa điểm tạm thời.

Lựa chọn khác của MU là tái phát triển và nâng cấp sân Old Trafford, nhưng điều đó sẽ nảy sinh các vấn đề về hậu cần, bao gồm việc phải giảm lượng khán giả từ 75.000 xuống còn khoảng 40.000 trong khi thi công hoặc phải thi đấu ở một địa điểm thay thế.

MU đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm Old Trafford để đánh giá tính khả thi của cả hai phương án. Lãnh đạo MU đã đến thăm các sân vận động trên khắp thế giới để tìm hiểu thực tế nhằm thu thập thông tin về cách xây dựng một sân bóng tốt nhất tại Vương quốc Anh.

Những sân vận động đó bao gồm Bernabeu, Nou Camp (Tây Ban Nha) và SoFi có sức chứa 70.000 người ở Los Angeles (Mỹ). SoFi được cho là sân vận động tốt nhất thế giới, nơi MU vừa thua Arsenal 2-1 trong trận giao hữu trước mùa giải vào cuối tuần trước. Sân SoFi sẽ tổ chức 6 trận tại World Cup 2026, trong đó có trận khai mạc khi Mỹ là đồng chủ nhà.

Sân SoFi là nguồn cảm hứng để MU xây sân mới. ẢNH: GETTY

Sân SoFi với tổng chi phí khoảng 4 tỉ bảng Anh, được tài trợ bởi chủ sở hữu của Arsenal là Stan Kroenke, với khu vực “Hollywood Park” xung quanh sân vận động có thể tổ chức hòa nhạc với sức chứa 6.000 người, các căn hộ và khách sạn.

MU coi SoFi là bản thiết kế cho tầm nhìn lớn của họ về một sân Old Trafford mới. Chi phí xây dựng sân vận động mới của MU sẽ được chi trả bằng nguồn đầu tư công và tư, trong đó Chính phủ Anh sẽ cung cấp kinh phí để cải thiện và xây dựng các tuyến giao thông kết nối với sân.

Cựu tiền đạo của MU Andy Cole hiện đang ở Mỹ trong chuyến du đấu trước mùa giải của “quỷ đỏ”. Cole rất ấn tượng với sân SoFi khi nhìn thấy tác động tích cực của sân này đối với cộng đồng địa phương. Sân SoFi là một di sản mà Cole cảm thấy có thể được tái hiện tại Old Trafford.

MU lên kế hoạch xây sân mới hoành tráng. ẢNH: LORD PING

Sân vận động mới của MU có sức chứa 100.000 người. ẢNH: LORD PING

Sân vận động mới của MU dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030. ẢNH: LORD PING

Andy Cole cho biết: “Điều để lại ấn tượng lớn nhất với tôi là sân vận động SoFi đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của Inglewood. Tôi đã đến LA nhiều năm và khu vực đó của thành phố trước đây chưa bao giờ là nơi bạn chọn đến với tư cách là du khách.

Để thấy cách nó trở thành một khu phố thịnh vượng như vậy, với SoFi là trung tâm của nó, là một ví dụ đầy cảm hứng về sự tái thiết ở khu vực nội thành. Tôi không đưa ra sự so sánh này một cách nhẹ nhàng, nhưng bạn có thể thấy sự tương đồng với cơ hội ở quê nhà Manchester.

Một sân vận động mới hoặc được xây dựng lại tại Old Trafford có thể là điểm nhấn cho sự hồi sinh của khu vực xung quanh. Người hâm mộ Manchester United và mọi người ở miền bắc nước Anh xứng đáng có một sân vận động đẳng cấp thế giới thực sự và SoFi đã đặt ra tiêu chuẩn để hướng tới. Đây chính là đấu trường mà những cầu thủ giỏi nhất thế giới muốn được thi đấu và người hâm mộ muốn được trải nghiệm”.

Sân vận động mới của MU được xây bên cạnh sân Old Trafford. ẢNH: SUN SPORTS

Old Trafford là sân nhà của Manchester United kể từ năm 1910 và đã trải qua nhiều lần nâng cấp, mở rộng. Old Trafford được coi là biểu tượng của Manchester United. Manchester United đã tham khảo ý kiến ​​của 30.000 người hâm mộ cho thấy sự chia rẽ lớn. Theo đó, có khoảng 50% fan muốn đội bóng xây sân mới và 50% mong muốn đội bóng tiếp tục chơi ở sân Old Trafford huyền thoại.