Được tin:

Cụ ông LÊ MINH CÔNG (Nguyên Tổng giám đốc Công ty Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam, nguyên Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa II, nhiệm kỳ 1968-1971; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng), thân phụ Luật sư lê Minh Nhân và là nhạc phụ của ông Nguyễn Đức Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, đã từ trần lúc 16 giờ 43 phút ngày 26-8-2023 (nhằm ngày 11 tháng 07 năm Quý Mão), hưởng thọ 91 tuổi.

Linh cữu quàn tại Nhà cộng đồng Chung cư An Khang, đường số 19 khu đô thị mới An Phú An Khang, phường An Phú, TP Thủ Đức (quận 2) TP.HCM.

Lễ viếng bắt đầu lúc 16 giờ 00 ngày 27-8-2023. Lễ động quan lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 00, ngày 29-8-2023 (nhằm ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão), sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Công viên nghĩa trang Hoa Viên Bình An, xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ban Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM thành kính chia buồn cùng gia quyến.

