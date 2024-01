Chiến sự Nga-Ukraine 10-1: Ukraine bắt lượng lớn lính Nga ở Crimea; Moscow ước tính thương vong, thiệt hại khủng phía Kiev trong năm 2023

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang ở các mặt trận miền Đông, Nam Ukraine. Phía Ukraine tuyên bố bắt giữ 41 binh sĩ phục vụ trong quân đội Nga tại bán đảo Crimea, trong khi Moscow tuyên bố tiêu diệt 109 đơn vị pháo binh Kiev trong ngày qua.

Ukraine: Bắt hàng chục lính Nga ở Crimea

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết vào ngày 9-1 các lực lượng Nga đã 1 lần dội tên lửa, 29 lần không kích và 17 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt nhằm vào các vị trí tập kết quân cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine.

. Tổng cộng có tới 64 cuộc giao tranh giữa hai bên trong ngày qua.

. Trong ngày qua, các đội máy bay Ukraine tấn công 9 cụm nhân lực của quân Nga. Lực lượng tên lửa Ukraine cũng liên tục tập kích vào các cụm nhân lực, kho vũ khí, trang thiết bị quân sự và cũng như phá huỷ 2 khẩu pháo của đối phương.

. Cục quản lý quân sự tỉnh Sumy cho biết trong ngày qua các lực lượng Nga pháo kích 9 cộng đồng dân cư ở tỉnh, làm hư hại nhiều nhà cửa và 1 trung tâm văn hóa địa phương, theo tờ The Kyiv Independent.

Lực lượng Ukraine bắn hạ 1 UAV Shahed trên không phận tỉnh Sumy vào ngày 9-1. Ảnh: CƠ QUAN QUẢN LÝ QUÂN SỰ TỈNH SUMY

Theo Cục này, phía Nga đã dồn 21 đợt dội pháo vào tỉnh này, gây ra 74 vụ nổ lớn. Quân Nga dùng súng cối, đại bác, mìn và máy bay không người lái (UAV) Shahed cho các đợt tấn công trên.

. Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kharkov - ông Oleh Syniehubov và Thị trưởng TP Kharkov - ông Ihor Terekhov đồng loạt cho biết TP Kharkiv bị tấn công tên lửa lúc 23 giờ tối 9-1 (giờ địa phương).

Theo phía Ukraine, các lực lượng Nga tấn công Kharkiv từ tỉnh Belgorod (Nga) và có lẽ dùng tên lửa S-300 cho các cuộc tấn công này.

. Phía Kiev cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine ngày qua bắt giữ 41 binh sĩ thuộc quân đội Nga tại bán đảo Crimea. Hầu hết trong số họ có thể là công dân Ukraine.

Nga: Tiêu diệt 109 đơn vị pháo binh Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 9-1 hệ thống phòng không Nga bắn hạ 1 UAV của Ukraine và 1 tên lửa Uragan ở tỉnh Belgorod giáp Ukraine.

“Vào khoảng 7 giờ 30 tối 9-1, âm mưu tấn công của chính quyền Kiev nhằm vào các cơ sở tại Belgorod bằng UAV và hệ thống tên lửa phóng loạt Uragan đã bị ngăn chặn” - theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

. Theo Bộ này, các lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho quân và khí tài Ukraine, cũng như hạ 240 lính Kiev tại mặt trận TP Donetsk (tỉnh Donetsk).

"Theo hướng TP Donetsk, nhóm chiến đấu miền nam sử dụng hệ thống phòng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng để gây thiệt hại về nhân lực và khí tài đối với các lữ đoàn cơ giới số 22 và 72, lữ đoàn tấn công đường không số 95 và lực lượng phòng thủ lãnh thổ số 113 của Ukraine” - Bộ này cho biết.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của Ukraine ở khu vực này lên tới 240 binh sĩ, 4 xe bán tải và 1 khẩu pháo D-30.

. Tổn thất của quân Ukraine tại TP Lyman (Donetsk) trong ngày qua lên tới khoảng 190 binh sĩ và 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya.

. Trong ngày qua, tại tỉnh Zaporizhia, quân Nga hạ 20 binh sĩ, phá huỷ 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 pháo tự hành D-20 và 1 pháo tự hành Gvozdika của Ukraine.

. Lực lượng Nga ngày qua xóa sổ 1 kho đạn thuộc lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 125 của Ukraine, gần khu định cư Vesyoloye, và tấn công nhân lực của lữ đoàn bộ binh số 57 và lữ đoàn cơ giới số 44 của Ukraine, trú tại các khu định cư Sinkovka và Peschanoye (tỉnh Kharkiv). Phía Ukraine mất khoảng 30 binh sĩ, 2 ô tô quân sự và 2 pháo D-30.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow đã tiêu diệt 109 đơn vị pháo binh Ukraine trong ngày qua.

“Các cuộc tấn công đã phá hủy radar phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không P-18, 109 đơn vị pháo binh của lực lượng Ukraine tại 126 địa phương khắp chiến trường” - theo Bộ này.

Nga ước tính tổn thất quân sự của Ukraine năm 2023

Phát biểu tại cuộc họp của các chỉ huy quân sự cấp cao Nga ngày 9-1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ước tính rằng Ukraine đã mất hơn 215.000 binh sĩ và 28.000 đơn vị khí tài quân sự vào năm 2023, theo đài RT.

Theo ông, các lực lượng Nga “đang làm giảm tiềm năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine một cách bài bản”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

“Năm ngoái, quân Ukraine thiệt hại hơn 215.000 người và 28.000 đơn vị vũ khí hạng nặng” - ông Shoigu nêu rõ.

Ông Shoigu cũng cam kết đảm bảo đạt được các mục tiêu của Moscow trong cuộc xung đột.

Ông Shoigu nói rằng bất chấp thương vong nặng nề của Kiev, Mỹ vẫn quyết tâm cố gắng “hiện thực hóa tham vọng lãnh đạo thế giới” và gây thiệt hại cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột mà chỉ kéo dài sự thù địch một cách không cần thiết.

Theo ông, quân đội Nga cũng sẽ tập trung vào việc duy trì năng lực hạt nhân ở “mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất”, cũng như tiếp tục phát triển các loại vũ khí tối tân trong thời gian tới.

Mỹ: Nga bắn thêm tên lửa đạn đạo Triều Tiên vào Ukraine

Ngày 9-1, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Nga gần đây tiếp tục bắn thêm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào Ukraine, sau các đợt tấn công tương tự ngày 30-12-2023, ngày 2-1 và ngày 6-1, theo tờ The New Voice of Ukraine.

"Lực lượng Nga ngày càng phóng nhiều tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào Ukraine. Chúng tôi vẫn đang đánh giá tác động của những cuộc tấn công này nhưng chúng tôi có thể xác nhận rằng ít nhất một trong số chúng đã đổ bộ vào tỉnh Kharkiv" - ông Kirby nói.

Ông Kirby cho biết Washington sẽ thảo luận về việc chuyển giao vũ khí giữa Triều Tiên và Nga tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc vào ngày 10-1, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

"Việc Nga nhận tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên vi phạm trực tiếp nhiều nghị quyết của HĐBA. Chúng tôi sẽ nêu các thỏa thuận vũ khí này tại cuộc họp của HĐBA, yêu cầu Nga phải chịu trách nhiệm về việc một lần nữa vi phạm các nghĩa vụ quốc tế mà nước này đã ký kết" - ông Kirby nói thêm.

Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin này.

