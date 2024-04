Chiến sự Nga-Ukraine 2-4: Nga giành cứ điểm chiến lược ở Donetsk; Ukraine hạ UAV 'khủng' của Moscow 02/04/2024 07:16

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng dọc chiến tuyến miền Đông, Nam Ukraine.

Ukraine chặn 46 cuộc tấn công của Nga

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 1-4, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã ngăn chặn 46 cuộc tấn công của Nga ở dọc chiến tuyến, phần lớn trong số đó là ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) và làng Novopavlivka (tỉnh Zaporizhzhia), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ này, có tới 61 cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga xảy ra trên tiền tuyến trong ngày.

Lính Ukraine nghỉ ngơi gần chiến tuyến TP Lyman (tỉnh Donetsk) ngày 29-3. Ảnh: AP

Lực lượng không quân Ukraine dùng chiến đấu cơ tấn công 1 sở chỉ huy Nga và 7 cứ điểm có nhân lực, vũ khí Nga. Còn lực lượng tên lửa Ukraine phá hủy 6 mục tiêu Nga, bao gồm 1 trạm điều khiển máy bay không người lái (UAV), 1 hệ thống phòng không, 2 trạm tác chiến điện tử, 1 kho đạn và 1 khu tập trung quân địch.

Nga giành được cứ điểm chiến lược ở Donetsk

Về phần mình, cố vấn của lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm - ông Igor Kimakovsky cho biết quân Nga đã giành quyền kiểm soát một số thành trì chiến lược của Ukraine gần TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn TASS.

Ông Kimakovsky nói rằng các nhóm tấn công của Nga được pháo binh, không quân và UAV hỗ trợ nên đã giành được quyền kiểm soát một số khu vực này. Ông khẳng định rằng những cứ điểm mà quân Nga giành được “có ý nghĩa chiến lược” lớn.

Do đó, theo ông Kimakovsky, các mũi tấn công của Nga đã tiến đáng kể về phía Chasiv Yar, đặt phần lớn các tuyến đường tiếp tế của Ukraine trong khu vực đó dưới hỏa lực của Nga.

Tên lửa Nga bị đánh chặn ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 24-3. Ảnh: REUTERS

Trong một diễn biến liên quan, ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia (phong trào thân Nga), cho biết quân Nga đã giành được 2 thành trì của Ukraine ở phía tây bắc làng Verbove (tỉnh Zaporizhzhia). Trong đó, một nơi bị phá hủy hoàn toàn, còn một nơi còn nguyên vẹn.

Ukraine hạ UAV “khủng” của Nga ở Biển Đen

. Ngày 1-4, cả Nga và Ukraine đều tuyên bố bắn hạ UAV của đối phương trên Biển Đen, theo hãng tin Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga viết trên Telegram rằng các đơn vị phòng không Nga đã chặn 6 UAV của Ukraine đang cố mở một "cuộc tấn công khủng bố" ở Biển Đen. Bộ này cũng cho biết thêm rằng 2 UAV khác đã bị bắn hạ ở khu vực biên giới tỉnh Belgorod (Nga).

. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, người phát ngôn Không quân Ukraine - ông Illya Yevlash, cho biết Ukraine đã bắn hạ 1 UAV trinh sát và tấn công Forpost của Nga.

Ông Yevlash cho rằng đây là một trong những loại UAV phức tạp và đắt tiền nhất trong kho vũ khí của Moscow. Ông Yevlash ước tính rằng UAV này trị giá khoảng 8 triệu USD.

Ông Yevlash cho biết lực lượng này ít khi thấy một mục tiêu “khủng” như vậy và đã bắn hạ được nó.

Theo các ấn phẩm quân sự, Forpost là UAV trinh sát có khả năng giám sát ở độ cao 5 km liên tục trong 16 tiếng.

Cũng trong ngày 1-4, bà Natalia Humeniuk - người phát ngôn của lực lượng miền Nam Ukraine - cho rằng quân Nga đang sử dụng UAV thường xuyên hơn sau khi các đơn vị phòng không Ukraine bắn hạ ít nhất 2 máy bay trinh sát A-50 đắt tiền của Nga.

“Trong 24 giờ qua, chúng tôi đã quan sát thấy hơn 200 UAV trinh sát trong khu vực chúng tôi chịu trách nhiệm từ tỉnh Odessa đến Zaporizhzhia. Hôm nay Nga triển khai ít UAV hơn một chút, nhưng vẫn tiếp tục trinh sát” - bà Humeniuk nói.