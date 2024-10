Chiến sự Nga-Ukraine 4-10: Ukraine tập kích căn cứ không quân Nga; Moscow tuyên bố kiểm soát hoàn toàn pháo đài Vuhledar 04/10/2024 07:07

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, trong bối cảnh hai bên có hơn trăm cuộc giao tranh trong ngày.

UAV Ukraine tập kích căn cứ không quân Nga

. Tờ The Kyiv Independent dẫn một nguồn tin thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) rằng các máy bay không người lái (UAV) do SBU điều hành đã tập kích sân bay quân sự Borisoglebsk (tại tỉnh Voronezh, Nga) trong đêm 3-10.

Theo nguồn tin, SBU đã phối hợp cùng Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine để thực hiện cuộc tấn công trên. Theo đó, phía Ukraine đã nhắm mục tiêu vào kho chứa bom dẫn đường, kho tiêm kích Su-35 và Su-34, và các cơ sở lưu trữ nhiên liệu hàng không của sân bay Borisoglebsk

"SBU tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp làm giảm khả năng Nga sử dụng UAV được trang bị bom lượn KAB để tấn công các thành phố của Ukraine" - nguồn tin cho biết.

Hình ảnh ghi lại cảnh cháy nổ tại sân bay quân sự Borisoglebsk (tại tỉnh Voronezh, Nga) trong đêm 3-10. Ảnh: THE KYIV INDEPENDENT

KAB là một loại vũ khí dẫn đường chính xác có tầm bắn ngắn hơn tên lửa, nhưng chi phí sản xuất lại rẻ hơn nhiều. Loại vũ khí này được phóng từ máy bay bay trong lãnh thổ Nga, ngoài phạm vi phòng không của Ukraine.

Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin trên, song Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Moscow đã phá hủy 113 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó có 25 UAV bị bắn hạ tại không phận tỉnh Voronezh.

. Trong bản cập nhật tình hình chiến trường ngày 3-10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn áp lực tấn công của quân Nga.

Tình hình tại các TP Pokrovsk và Kurakhivsk (tỉnh Donetsk) vẫn rất căng thẳng khi quân Nga liên tục tung đòn ở đó. Ngoài ra, quân Nga trong ngày qua cũng dồn lực tấn công TP Lyman (Donetsk).

. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày 3-10 đã có tổng cộng 132 cuộc đụng độ giữa hai bên lực lượng Nga và Ukraine. Lực lượng Kiev tiếp tục quyết liệt làm gián đoạn nỗ lực của đối phương nhằm tiến vào sâu lãnh thổ Ukraine.

Trong ngày qua, quân Nga thực hiện 3 vụ tấn công tên lửa, 48 đòn không kích (trong đó sử dụng 97 quả bom lượn), triển khai hơn 788 chiếc UAV và nã hơn 3.000 viên đạn pháo vào các vị trí tập kết quân và khu định cư ở Ukraine.

Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn TP Vuhledar

Ngày 3-10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn TP Vuhledar ở Donetsk, thuộc vùng Donbass (miền đông Ukraine), đài RT đưa tin.

Vuhledar là một vị trí chiến lược quan trọng của Ukraine ở Donetsk.

“Nhờ các hoạt động mang tính quyết định của các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến miền Đông, TP Vuhledar đã được giải phóng” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó, hôm 2-10, xuất hiện các thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng Ukraine đã cho rút quân khỏi TP này.

TP Vuhledar (Donetsk) nhìn từ xa. Ảnh: TASS

Một nguồn tin an ninh chia sẻ với hãng thông tấn TASS rằng lực lượng Nga gần như đã hoàn thành “quét sạch" quân Ukraine kể từ chiều 2-10. Một số đơn vị của Kiev đã phải hứng chịu tổn thất lớn tại Vuhledar.

. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng quân Nga đã đẩy lùi các nỗ lực tấn công của Ukraine nhằm vào các khu định cư ở tỉnh Kursk (của Nga) trong ngày 3-10.

Cụ thể, quân Nga đẩy lùi 2 đợt phản công của Ukraine về phía khu định cư Plekhovo; chặn đứng 5 đòn xâm nhập của đối phương tại khu định cư Novy Put.

Các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đội chiến đấu của Ukraine tại các khu định cư Daryino, Lyubimovka, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo.

Các lực lượng Nga cũng tấn công vào các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Kiev ở Kursk. Bên cạnh đó, Nga triển khai các phi đội tiêm kích và lực lượng tên lửa tấn công vào lực lượng dự bị của Ukraine đóng tại tỉnh Sumy (Ukraine, giáp biên giới với Kursk).

Trong ngày qua, tại Kursk, phía Ukraine mất hơn 300 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bọc thép, 6 khẩu pháo (bao gồm 2 hệ thống pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Archer do Thụy Điển sản xuất) và 3 xe cơ giới quân sự.

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự 3-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng của quân Ukraine.

"Các đơn vị hàng không tác chiến/chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine, đồng thời tập kích các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 146 khu vực toàn chiến tuyến” - theo Bộ này.

Các nhóm tác chiến của Nga trong ngày qua đã loại hơn 2.085 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến, cũng như phá huỷ hàng loạt khí tài quan trọng của Kiev, gồm: pháo Caesar do Pháp sản xuất; pháo M119 do Mỹ sản xuất; pháo phản lực FH70 và pháo L119 do Anh sản xuất; các trạm tác chiến điện tử Anklav-N; trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất; và các kho đạn dược dã chiến;...

. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga còn bắn hạ 144 UAV, 4 tên lửa ATACMS và 5 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) trong ngày qua.