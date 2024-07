Chiến sự Nga - Ukraine 9-7: Ngày ‘chết chóc nhất’ ở Ukraine; Nga nói phát hiện phòng thí nghiệm vũ khí hóa học đầu tiên ở Donetsk 09/07/2024 07:22

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua leo thang nghiêm trọng; Nga tiếp tục tiến công, hạ nhiều lữ đoàn Ukraine trên khắp tiền tuyến; Ba Lan và Ukraine ký thỏa thuận an ninh.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua leo thang nghiêm trọng sau cuộc oanh tạc của tên lửa Nga tại nhiều TP ở Ukraine.

Ngày “chết chóc nhất” ở Ukraine

. Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky rằng đã 37 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương sau các đợt tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong ngày 8-7.

Ông Zelensky nói rằng các vụ tấn công ngày 8-7 là đã gây chết chóc nhất ở Ukraine trong nhiều tháng với số thương vong tương đương với các cuộc không kích lớn do Nga thực hiện vào mùa đông.

Theo đó, các cuộc không kích đã khiến gần 100 cơ sở bị hư hại, bao gồm một số bệnh viện, 1 trung tâm thương mại, 1 trường đại học, một số ngôi nhà và trường mẫu giáo.

Bệnh viện Nhi Ohmatdyt, thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 8-7 sau khi trúng tên lửa. Ảnh: REUTERS

“Chúng ta cần bắn hạ tên lửa Nga. Chúng ta cần phá hủy máy bay chiến đấu của Nga. Chúng ta cần thực hiện các bước mạnh mẽ để không gây ra bất kỳ thiếu sót nào về an ninh. Thế giới có đủ sức mạnh để làm như vậy” - ông Zelensky nói.

Theo Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine, Nga ngày qua phát động cuộc tấn công trên không nhắm vào thủ đô Kiev và các TP Dnipro, Kryvyi Rih (tỉnh Dnepropetrovsk), Sloviansk, Pokrovsk và Kramatorsk (tỉnh Donetsk).

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 30/38 tên lửa của Nga phóng vào loạt TP ở Ukraine trong ngày 8-7.

Theo Lực lượng Không quân Ukraine, tổng cộng lực lượng Nga phóng 1 tên lửa đạn đạo Kinzhal, 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 1 tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zirkon, 13 tên lửa hành trình Kh-101, 14 tên lửa hành trình Kalibr, 2 tên lửa hành trình Kh-22 và 3 tên lửa hàng không dẫn đường Kh-59/69.

. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ tuyên bố từ các quan chức Ukraine rằng Moscow cố tình tấn công các mục tiêu dân sự, theo đài RT.

“Những tuyên bố của Ukraine rằng Nga tấn công có chủ đích vào các địa điểm dân sự là hoàn toàn không đúng sự thật. Nhiều bức ảnh và video từ Kiev xác nhận một cách không thể chối cãi rằng tên lửa phòng không của Ukraine đã bị tên lửa Nga phá hủy” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

. Ngày qua, nhiều nước đã lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine - ông Bridget Brink nói rằng hành động của Nga gây nguy hiểm cho an ninh khu vực.

“Hoàn toàn coi thường mạng sống con người, gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu và xuyên Đại Tây Dương. [Vụ tấn công] là lý do khiến các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra những cam kết an ninh quan trọng đối với Ukraine [tại hội thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)] tuần này” - ông Brink nói.

Đại sứ Áo tại Ukraine - ông Arad Benko gọi cuộc tấn công của Nga vào bệnh viện là hành động khủng bố.

“Đây là cuộc chiến chống lại dân thường. Đây là thiện chí đàm phán và mong muốn hòa bình của Nga” - Đại sứ Đức tại Ukraine Martin Jaeger viết trên mạng xã hội X.

Nga tiếp tục tiến công, hạ nhiều lữ đoàn Ukraine trên khắp tiền tuyến

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga ngày 8-7 phá hủy 3 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, tấn công lực lượng quân sự và thiết bị quân sự của Ukraine tại 122 địa điểm, theo hãng thông tấn TASS.

. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga ngày qua gây thương vong cho 3 lữ đoàn Ukraine ở tỉnh Sumy.

“Trong 24 giờ qua, nhóm chiến đấu phía bắc đẩy lùi 3 cuộc phản công của các lữ đoàn Ukraine. Tổn thất của đối phương lên tới 260 nhân sự” - theo Bộ Quốc phòng Nga.

. Các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của quân đội Nga gây hơn 495 thương vong cho quân đội Ukraine trong ngày 8-7, phá hủy 1 xe tăng, 4 thiết giáp, 14 xe cơ giới và 1 trạm radar.

. Tương tự, nhóm chiến đấu phía Nam của Nga cải thiện vị trí tiền tuyến và gây thương vong cho 570 binh sĩ Ukraine trong khu vực mà nhóm này quản lý.

. Tại khu vực do nhóm chiến đấu Trung tâm của Nga kiểm soát, Ukraine mất 385 binh sĩ, 1 xe tăng M1A1 Abrams, 3 xe cơ giới, cùng nhiều lựu pháo.

. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng nhóm chiến đấu phía Đông của Nga giành được vị trí thuận lợi và gây thương vong cho 2 lữ đoàn quân đội Ukraine.

Các cuộc tấn công của nhóm chiến đấu phía Đông khiến Ukraine tổn thất 140 binh sĩ, 1 thiết giáp, 8 xe cơ giới và 2 khẩu pháo.

. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga ngày 8-7 tiêu diệt 30 UAV Ukraine, 4 quả bom thông minh Hammer và 5 quả rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Nga nói phát hiện phòng thí nghiệm vũ khí hóa học đầu tiên của Ukraine

Ngày 8-7, Trung tướng Igor Kirillov - người đứng đầu Lực lượng Bảo vệ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học Nga - nói rằng quân đội Nga phát hiện một phòng thí nghiệm vũ khí hóa học của Ukraine gần TP Avdiivka (Donetsk), theo TASS.

“Trong quá trình trinh sát kỹ thuật, lực lượng Nga phát hiện một phòng thí nghiệm có thiết bị hóa học ở tầng trệt của một tòa nhà tại một khu định cư gần Avdiivka ” - theo ông Kirillov.

Ông Kirillov nói rằng Lực lượng phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học (RCBD) Nga đã tìm thấy hệ thống lọc khí thải, lò phản ứng hóa học, bình chứa carbon dioxide và nhiều dụng cụ phòng độc tại tòa nhà.

Vị tướng này cho biết sau khi mang các hóa chất ở phòng thí nghiệm về phân tích, các chuyên gia Nga xác định có axit sunfuric, natri xyanua và lượng nhỏ các anion xyanua.

“Công suất của phòng thí nghiệm [ở Avdiivka] là ít nhất 3 kg/ngày. Đơn vị này do đội ngũ nhân viên gồm 2-3 người duy trì. Tôi muốn nhấn mạnh rằng hít phải lượng nhỏ chất độc này đã có thể gây tử vong, chỉ cần 70-80 mg/người” - ông Kirillov lưu ý.

Ông Kirillov cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng chất độc không chỉ trong quá trình chiến đấu mà còn để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập để nhằm vào một số nhân vật chính trị Nga.

Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Ba Lan và Ukraine ký thỏa thuận an ninh

Ngày 8-7, trong chuyến thăm của Tổng thống Zelensky đến Warsaw, Ba Lan và Ukraine đã ký một thỏa thuận an ninh, theo Kyiv Independent.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (trái) tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) ngày 8-7. Ảnh: X

Thỏa thuận nhấn mạnh rằng hai bên nhất trí phát triển hơn nữa hợp tác chính trị, quân sự và kinh tế, và hợp tác chặt chẽ trong việc tái thiết Ukraine.

Ba Lan cam kết cung cấp một số gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào cuối năm 2024 và tiếp tục hỗ trợ Kiev trong 10 năm tới. Warsaw cũng sẽ xem xét cung cấp cho Kiev ít nhất một phi đội máy bay chiến đấu MiG-29.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng bao gồm việc thành lập và đào tạo Quân đoàn Ukraine tại Ba Lan.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Zelensky cảm ơn Ba Lan về “thỏa thuận đặc biệt”.

Theo Kyiv Indepedent, Ba Lan là quốc gia mới nhất ký thỏa thuận an ninh với Ukraine sau Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Liên minh châu Âu (EU).