70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024) Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại 06/05/2024 06:05

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã làm “phá sản” kế hoạch Nava, giáng đòn mạnh mẽ vào âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, tạo lợi thế trên mặt trận đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Geneve, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam.

Khối phù điêu chiến sĩ Điện Biên do tuổi trẻ TP Điện Biên Phủ diễu hành trong buổi duyệt chương trình. Ảnh: VN

Tôn vinh, tri ân và khơi dậy lòng yêu nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử”, “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”.

Từ năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ đạo và cho chủ trương tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày 15-2-2024, Thủ tướng Chính phủ đã ra lời kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội, góp phần xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

Điện Biên là tỉnh được giao chủ trì tổ chức các hoạt động lớn, trọng tâm và là nơi diễn ra các sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Khối xe đạp thồ diễu hành trên đường phố TP Điện Biên Phủ trong buổi duyệt chương trình. Ảnh: VN

Diễu binh, diễu hành chào mừng đại lễ

Sáng mai, 7-5, tại sân vận động TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phần diễu binh, diễu hành là điểm nhấn trong sự kiện với sự tham gia của lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật.

Để đảm bảo cho lễ kỷ niệm diễn ra trang nghiêm, ý nghĩa, sáng 5-5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm 2023-2025, chỉ đạo buổi tổng duyệt hợp khối toàn bộ chương trình buổi lễ.

Bộ Quốc phòng có đội pháo lễ, hồng kỳ, xe chỉ huy, xe quân kỳ quyết thắng; các khối đại diện lực lượng chiến sĩ Điện Biên, nam sĩ quan lục quân, nam sĩ quan phòng không - không quân, nam sĩ quan hải quân, nữ sĩ quan quân y, nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình, nam sĩ quan tác chiến điện tử, nam sĩ quan đặc nhiệm, nam sĩ quan biên phòng, nam sĩ quan cảnh sát biển, đội quân xe đạp thồ, nữ du kích miền Nam và các khối đứng.

Đặc biệt, có 11 máy bay trực thăng của Không quân nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc sẽ bay mở màn cho phần diễu binh, diễu hành.

Bộ Công an tham gia 11 khối (hai khối đứng, chín khối đi) với hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ. Chín khối diễu binh, diễu hành gồm: Khối xe chỉ huy, Tổ Công an kỳ toàn lực lượng Công an nhân dân; nam sĩ quan An ninh nhân dân; nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân; nam Cảnh sát cơ động; nữ sĩ quan CSGT; nam sĩ quan Cảnh sát PCCC; nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; đội kỵ binh.

Về phía tỉnh Điện Biên có ba khối nghi trượng, khối diễu binh nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc và các khối diễu hành quần chúng, cùng 20 khối đứng làm nền trên sân.

Sau khi các khối diễu binh, diễu hành qua lễ đài sẽ chia thành ba hướng ra các đường phố TP Điện Biên Phủ: Hướng 1 gồm tám khối lực lượng vũ trang và các khối của tỉnh Điện Biên đi theo đường Võ Nguyên Giáp về đường 7/5; hướng 2 gồm bảy khối các lực lượng quân đội, đi qua cầu A1, đường Nguyễn Hữu Thọ và tập kết tại phường Thanh Bình; hướng 3 gồm tám khối lực lượng công an rẽ trái qua phường Nam Thanh và tập kết tại khu đô thị Pom La.

Người dân TP Điện Biên Phủ và các huyện đã mang nước, trái cây… đến tiếp sức, động viên lực lượng tham gia luyện tập. Ảnh: VN

Hơn ba tháng kiên trì tập luyện

Dù thời tiết khắc nghiệt, lúc nắng thì gay gắt, mưa thì lạnh buốt ở khu vực các huyện vùng núi nhưng các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành vẫn kiên trì tập luyện hơn ba tháng qua để phục vụ lễ kỷ niệm.

Trong đội hình các khối diễu binh, diễu hành có rất nhiều chiến sĩ trẻ tuổi; có nhiều chiến sĩ là học viên năm nhất, năm hai tại các học viện, nhà trường trong quân đội và công an được lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Hàng ngàn đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ dự kiến sẽ đón tiếp hơn 900 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, TP và đại biểu tỉnh Điện Biên tham dự. Đồng thời, hơn 270 đại biểu quốc tế, PV báo chí nước ngoài đã nhận lời mời tham dự, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamose Chanyalath; Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun; Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ; bộ trưởng Bộ đội và quốc vụ khanh phụ trách về cựu chiến binh và ký ức chiến tranh của Pháp; tùy viên quốc phòng một số nước…

Tất cả chiến sĩ đều cảm thấy rất vinh dự và tự hào được tham gia thực hiện nhiệm vụ này và thể hiện quyết tâm “vượt nắng thắng mưa” tập luyện với mong muốn góp phần nhỏ bé vào sự thành công của buổi lễ.

Gây ấn tượng mạnh lần này có khối nữ du kích miền Nam với bộ quần áo bà ba đen, quấn khăn rằn, đội nón tai bèo, tay cầm súng, tái hiện biểu tượng bất tử của người con gái Nam Bộ. Đây là 94 nữ thanh niên ưu tú được Bộ Tư lệnh TP.HCM lựa chọn để thành lập khối đưa ra Bắc tập luyện phục vụ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm.

Đến ngày 26-4, tất cả lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành đã hành quân lên TP Điện Biên Phủ đóng quân, tập luyện.

Cái nắng, cái gió khắc nghiệt tiếp tục rèn sức chịu đựng, sự dẻo dai của các lực lượng tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành. Những gương mặt đen sạm, thấm đẫm mồ hôi trên thao trường bỏng rát không làm nản lòng ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các lực lượng tham gia.

Hằng ngày có rất đông người dân, các tổ chức đoàn thể TP Điện Biên Phủ và các huyện đã mang nước, trái cây… tới thao trường, kịp thời động viên để tiếp thêm ý chí cho các lực lượng hăng say tập luyện. Điều đó thể hiện tình cảm quân dân được khẳng định thật sâu nặng, lớn lao và thiêng liêng.