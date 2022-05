Chiêu moi tiền của đường dây môi giới mại dâm cho khách Hàn Quốc

Chiều 11-5, sau ba ngày làm việc, TAND TP.HCM đã tuyên án đường dây môi giới mại dâm tại nhà hàng karaoke Masters - King Club trên đường Cao Thắng, quận 3 mà Kim Gi Young (Hàn Quốc) làm chủ.

Do Kim GiYoung đã bỏ trốn nên sau một tuần bị khởi tố, công an đã ra Quyết định truy nã. CQĐT tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Kim GiYoung, khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý sau.

HĐXX đã tuyên phạt Kim Kyungdon (sinh năm 1980) 5,5 năm tù; Nguyễn Trần Hoàng Quân (sinh năm 1994), Kim Kyoung Sang (sinh năm 1979) cùng mức án 3,5 năm tù; Lee Sang Gu (sinh năm 1986) ba năm ba tháng tù; Woo Jae Un (sinh năm 1985) ba năm hai tháng tù; Lee Jong IL (sinh năm 1980) ba năm tù cùng về tội môi giới mại dâm. Năm đồng phạm khác bị phạt từ hai đến ba năm tù.

Bị cáo Lê Thị Thảo (sinh năm 1987, người thuê lại khách sạn Newstar Inn kinh doanh) và Lê Văn Hùng (sinh năm 1976, quản lý khách sạn Đình Phát) bị tuyên phạt cùng mức án ba năm tù; Dương Thị Mỹ Giang (sinh năm 1994, lễ tân khách sạn Newstar Inn) hai năm sáu tháng 13 ngày tù; Lê Quốc Dũng (sinh năm 1990, lễ tân khách sạn Đình Phát) 2,5 năm tù về tội chứa mại dâm.

Để lôi kéo khách đến Nhà hàng Master - King Club và tăng thu nhập, Kim GiYoung chỉ đạo cho tổng quản lý Kim Kyungdon cùng các nhân viên, quản lý nhà hàng tổ chức cho khách mua bán dâm với tiếp viên nhà hàng. Đồng thời Kim Giyoung để một nhân viên người Việt đứng tên trên giấy phép kinh doanh.

Kim Kyungdon thuê bốn đồng hương làm quản lý và đăng thông tin quảng cáo về nhà hàng trên các trang mạng. Khách đến nhà hàng sẽ được nhóm này đón tiếp và đưa vào các phòng. Một nhóm nhân viên khác có nhiệm vụ hỏi khách, nếu có nhu cầu mua dâm thì sẽ điều "đào" vào để chọn, chi phí 2-4 triệu đồng/lượt.

Cạnh đó, các quản lý nhà hàng đã móc nối với chủ, quản lý khách sạn Newstar Inn đường Nguyễn Thị Minh Khai trên địa bàn phường và khách sạn Đình Phát, đường Calmette (phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1) đưa khách mua bán dâm đến và nâng giá thuê phòng so với quy định để hưởng lợi.

Khuya 26-10-2019, công an kiểm tra tại hai khách sạn và hai căn hộ chung cư Gold View, Millennium (trên đường Bến Vân Đồn, quận 4) lập biên bản phạm tội quả tang nhiều cặp nam nữ Hàn-Việt mua bán dâm.

Từ lời khai của những người này xác định được tất cả đều là khách quen và là nhân viên của Nhà hàng Master - King Club.

Quá trình điều tra, công an xác định đường dây này đã thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng. Cụ thể, Kim Kyungdon làm tổng quản lý từ tháng 8-2018 chỉ hưởng lương 100 triệu đồng mỗi tháng. Đến khi bị bắt thời điểm tháng 10-2019 thì Kim Kyungdon làm được 11 tháng thu lợi là 1,1 tỉ đồng. Các bị cáo đồng hương hưởng lợi vài trăm triệu đồng…

Tại tòa, Kim Kyung Don cho rằng mình không phải là người điều hành đường dây. Bị cáo khai được chủ thuê quản lý hoạt động chung của nhà hàng với mức lương 100 triệu mỗi tháng. Nhưng Don phải bỏ ra 30 triệu để trả lương cho các nhân viên người Hàn Quốc khác. Cũng theo quản lý này, khách mua dâm tại nhà hàng đều là người Hàn Quốc. Trước khi đến họ đều biết nhà hàng có cung cấp "dịch vụ" này. Việc mua bán dâm do một nhóm nhân viên khác tự phân chia nhau để quản lý, chứ nhóm của Don không can thiệp.

Quản lý này cũng cho rằng ông chủ sẽ quan sát qua camera, theo dõi tình hình chung của nhà hàng. Ông chỉ đạo gì thì Kim Kyung Don và các nhân viên làm theo.