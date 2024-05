Chiều nay, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước

Theo nghị trình Kỳ họp thứ 7, từ 16 giờ 30 chiều nay (21-5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử đề Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Đến sáng 22-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (nếu có). Kế tiếp, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, phiên họp sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp tới đồng bào cử tri cả nước các nội dung liên quan. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước sẽ đọc lời tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, trong sáng 22-5, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Việc này sẽ được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi kiểm phiếu, ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Những nội dung này Quốc hội sẽ họp riêng.

Như PLO đã thông tin, Hội nghị lần thứ 9, Trung ương khóa XIII đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Ông Tô Lâm 67 tuổi, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII và là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông được phong cấp bậc hàm Đại tướng từ 2-2019.

Ông Tô Lâm có 27 năm gắn bó với Cục Bảo vệ Chính trị (Bộ Công an), từ những năm 80 của thế kỷ trước. Trưởng thành từ một cán bộ, ông lần lượt trải qua nhiều cương vị từ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị.

Từ tháng 6-2006, ông giữ trọng trách là Phó Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng phụ trách, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Đến tháng 8-2010, ông Tô Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ 4-2016 đến nay, ông là Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông đồng thời là Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.