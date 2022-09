Chiều tối đến đêm nay là thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 4

(PLO)- Khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn tập trung vào Đà Nẵng, Quảng Nam, bắc Quảng Ngãi. Rìa phía sau là Bình Định, Thừa Thiên - Huế với cấp gió 11-12 cũng rất nguy hiểm.

Trưa nay, 27-9, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã sang thăm, động viên cán bộ, nhân viên Tổng cục Khí tượng thuỷ văn quốc gia và trao đổi về công tác dự báo bão số 4 (Noru).

Báo cáo Bộ trưởng về công tác dự báo bão số 4, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết thời điểm hiện tại bão Noru đang cách bờ biển Quảng Nam - Quảng Ngãi khoảng 320 km, cường độ cấp 14-15, giật cấp 17.

Theo ông Khiêm, dự báo từ nay đến chiều tối bão vẫn duy trì cường độ này. Các cơ quan dự báo của Nhật cũng giữ nguyên cường độ 14-15 khi cách bờ 50-70 km; sau khi vào đến bờ thì giảm cấp. Dự báo khi tiếp bờ nhiều khả năng có gió cấp 11-12, riêng vùng gần tâm bão đi qua, đang dự kiến ở Quảng Nam, phía bắc Quảng Ngãi có thể có gió mạnh cấp 13.

Ông Khiêm nhấn mạnh bán kính ảnh hưởng của bão rất rộng nên dù tâm bão vẫn ở ngoài biển nhưng đã gây gió mạnh trên đất liền.

Thời điểm bắt đầu ảnh hưởng của bão sẽ từ chiều tối và đêm nay, trong đó thời điểm nguy hiểm nhất trên đất liền với gió mạnh nhất sẽ từ đêm nay đến rạng sáng ngày mai, 28-9, kéo dài từ 10-12 giờ trên đất liền.

Khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn tập trung vào Đà Nẵng, Quảng Nam, bắc Quảng Ngãi. Rìa phía sau là Bình Định, Thừa Thiên - Huế với cấp gió 11-12 cũng rất nguy hiểm.

Chuyên gia khí tượng Lê Thanh Hải, Hội khí tượng thuỷ văn Việt Nam, cho biết khả năng bão Noru mạnh lên thành cấp siêu bão chưa được rõ ràng, tuy nhiên giữ cấp 13 khi gần bờ là có khả năng cao. Bán kính gió mạnh cấp 12 trở lên khoảng 50-100 km, sau đó là cấp 10 với 200-300 km, cấp 6 có bán kính 400-500 km.

“Đây là cơn bão rất rất mạnh, xấp xỉ mức siêu bão. Nơi nguy hiểm nhất là đảo Lý Sơn, khi bão quét qua có thể giữ cấp 13-15, sau đó mới giảm cấp khi vào bờ” - ông Hải cho hay.

Nhấn mạnh về tình hình mưa, ông Hải đề nghị cần chú ý hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai đề phòng gió bão mạnh cấp 10-11, là những khu vực có sự chống chọi với bão thấp hơn nhiều so với các tỉnh ven biển.

Về nước dâng do bão là điều nguy hiểm nhất (bài học về cơn bão Haiyen ở Philippines cho thấy số người chết vì nước dâng do bão lớn nhất trong số các thiệt hại do bão gây ra), do vậy năm tỉnh trong cấp rủi ro thiên tai cấp 4 cần đặc biệt chú ý về ứng phó nước dâng do bão.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo bão số 4 sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh miền Trung và bắc Tây nguyên, với lượng mưa dự báo đến 300-400 mm gây ra một đợt lũ, ngập lụt diện rộng tại khu vực đồng bằng, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, đặc biệt là các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nguy cơ ngập lụt.

Cụ thể tại Thừa Thiên - Huế có 4/8 huyện với 58 xã; Quảng Nam có 6/18 huyện với 75 xã, Quảng Ngãi có 6/11 huyện với 74 xã có nguy cơ ngập lụt với độ sâu trung bình từ 0,3-0,6m.

Mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi của các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định. Trong đó cần đặc biệt lưu ý các huyện có nguy cơ rất cao như Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà (Thừa Thiên Huế); Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn (Quảng Nam); Sơn Tây, Tây Trà, Ba Tơ, Sơn Hà (Quảng Ngãi); Đăklei, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông (Kon Tum).

