Chính phủ có lộ trình mới về tăng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan công an

(PLO)- Chính phủ có hướng dẫn về đối tượng được thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn cũng như lộ trình tăng tuổi phục vụ trong ngành công an... với nhiều điểm mới.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) với nhiều điểm mới.

Thứ nhất, Nghị định đã bổ sung quy định về xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn với sĩ quan CAND trong một số trường hợp như: Lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng CAND, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập mà được tặng thưởng một trong các hình thức huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước (không tính các hình thức khen thưởng theo niên hạn và khen thưởng quá trình cống hiến)...

Các hình thức huân chương gồm Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba.

Các danh hiệu vinh dự nhà nước: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Danh hiệu Anh hùng Lao động.

Trong thời gian giữ một chức vụ chỉ được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn một lần và thời điểm tặng thưởng huân chương, thành tích đặc biệt xuất sắc phải trong niên hạn giữ cấp bậc hàm hiện tại. Thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn không quá 12 tháng.

Thứ hai, nghị định đã bổ sung lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ sĩ quan công an có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá; nam sĩ quan công an có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng; công nhân công an.

Theo đó, kể từ 15-8 đến hết 31-12, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan công an có cấp bậc hàm Thượng tá là 56 tuổi. Kể từ 1-1-2024, cứ mỗi năm tăng thêm bốn tháng cho đến khi đủ 58 tuổi vào năm 2029.

Kể từ 15-8 đến hết 31-12, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam sĩ quan công an có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng là 60 tuổi 9 tháng, nữ sĩ quan công an có cấp bậc hàm Đại tá là 56 tuổi. Kể từ 1-1-2024, cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm bốn tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Kể từ 15-8 đến hết 31-12, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam công nhân công an là 60 tuổi 9 tháng, nữ công nhân công an là 56 tuổi. Từ 1-1-2024, cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm bốn tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Tính đến 15-8-2023, nữ sĩ quan công an có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá, nam sĩ quan công an có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng, công nhân công an đang công tác được áp dụng quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND và Nghị định 135/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu.

Thứ ba, sửa điều kiện nghỉ hưu đối với công an theo hướng nam đủ 55 tuổi đến dưới 62 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà không thuộc trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí nhưng do thay đổi tổ chức biên chế mà công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí sử dụng.

Thứ tư, thay đổi thời hạn kéo dài tuổi phục vụ sỹ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Cụ thể, những đối tượng này có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá hai năm (24 tháng), tổng thời gian kéo dài không quá năm năm (60 tháng), để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân.

Thời gian được tính không quá 10 năm đối với giáo sư, không quá bảy năm đối với phó giáo sư và không quá năm năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Nghị định 57/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2023.

