Chính quyền hỗ trợ về an ninh để ca sĩ Tuấn Hưng hát ở ban công

(PLO)- Ca sĩ Tuấn Hưng đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và phòng chống dịch.

Trang Facebook cá nhân của ca sĩ Tuấn Hưng vừa đăng tải thông báo, tối nay, 24-9, Góc ban công sáng đèn trở lại đã nhận được nhiều sự quan tâm của fan hâm mộ.

“Tôi rất hạnh phúc bởi có những khán giả yêu thương từ những nơi rất xa như Lào Cai, Vinh, Thanh Hóa… Nhiều khán giả phía Bắc tình cờ nghe tôi hát ở chương trình Góc ban công đã nhắn tin chia sẻ, gửi lời cảm ơn với nhiều điều chúc tốt lành may mắn đến với tôi cùng gia đình và các anh em nghệ sĩ. Tình cảm ấy tôi trân trọng và ghi nhớ mãi.

Tôi luôn cố gắng làm những gì tốt nhất có thể để không phụ lại tình cảm mọi người dành cho mình. Và lần này tất cả cơ quan ban ngành đều tạo điều kiện để tôi và các nghệ sĩ mang tiếng hát, niềm vui đến cho khán giả ngày cuối tuần. Tôi đã thuê nhiều vệ sĩ, nhưng phía UBND quận Hoàn Kiếm và Công an Hoàn Kiếm cũng sẽ hỗ trợ an ninh cho đêm nhạc”- Tuấn Hưng chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, đêm nhạc Góc ban công có tên gọi Cảm ơn diễn ra tối nay, 24-9 ngoài nam ca sĩ còn có các gương mặt khác như: Minh Quân, Anh Quân idol, Minh Vương, Đình Ứng Phi Trường.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, Tuấn Hưng đã đạt yêu cầu để biểu diễn ở ban công. “Quận đã giao cho các đơn vị có phương án đảm bảo an ninh trật tự”- ông Hoàn nói

Đại diện phòng văn hóa quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, ca sĩ Tuấn Hưng đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và phòng chống dịch.

‘Về phía quận, việc đảm bảo an ninh chung đã được xây dựng trong tất cả phương án hoạt động ở không gian đi bộ, phương án này do Công an quận và 6 phường trên không gian đi bộ đảm bảo theo phương án chung”- đại diện Phòng văn hóa quận cho biết.

Trước đó, ngày 9-9, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ca sĩ Tuấn Hưng liên quan đến việc tổ chức liveshow Góc ban công mà không thông báo với cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Theo đó, ca sĩ Tuấn Hưng đã có hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 11 Nghị định 38 ban hành ngày 29-3 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành quyết định xử phạt hành vi vi phạm của ca sĩ Tuấn Hưng với mức phạt 12.500.00 đồng. Ca sĩ Tuấn Hưng đã chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

