Video: Ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức liveshow không phép, pháp luật quy định sao?

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng; trong khi ở TP.HCM, VKS cũng vừa có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, sau đó phê chuẩn lệnh tạm giam thêm bà Hằng gần hai tháng.

(PLO) Hai anh em của Trang Phúc Hậu, Trang Phúc Thái cùng bạn đã ba lần chiếm đoạt được ma tuý của người bán. Sau đó, bị bắt vì người bán đến công an tố giác mất xe và ma tuý.

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm gần 2 tháng

(PLO)- Do vắng mặt nhiều bị cáo, người phiên dịch cho các bị cáo người nước ngoài và luật sư nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

06/09/2022 15:10

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.