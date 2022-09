Tổ chức liveshow ca nhạc ở ban công nhà mình nhưng không xin phép: Xử lý thế nào?

Thông tin nam ca sĩ Tuấn Hưng tự ý tổ chức liveshow tại ban công nhà riêng của mình trên phố Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) mà không thông báo và có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đang xem xét xử phạt ca sĩ này.

Vấn đề pháp lý đặt ra là việc biểu diễn tại nhà riêng mà không xin phép có vi phạm pháp luật hay không và nếu có thì nam ca sĩ sẽ phải đối diện với mức phạt nào?

Muốn biểu diễn nghệ thuật phải xin phép

Việc ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức biểu diễn nghệ thuật (BDNT) phục vụ công chúng tại ban công nhà riêng là hoạt động đáng được hoan nghênh. Điều tích cực hơn là việc BDNT này không thu tiền vé, tức là hoạt động phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng vào dịp cả nước đón chào không khí hân hoan của những ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Tuy nhiên, tổ chức BDNT cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, mà trước hết là phải có văn bản chấp thuận của các cơ quan nhà nước. Việc này không phải là hạn chế quyền tự do biểu diễn mà để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hoạt động quản lý như quản lý về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có chuyển biến phức tạp và việc tụ tập đông người là điều nên được cân nhắc.

Trong vụ việc này, do chưa có văn bản chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên tổ chức BDNT cho dù được thực hiện tại ban công nhà riêng của mình thì vẫn là một hành vi trái pháp luật.

Là ca sĩ nổi tiếng và tham gia rất nhiều hoạt động BDNT, ca sĩ Tuấn Hưng không thể không biết việc tổ chức BDNT của mình phải xin phép cơ quan nhà nước. Và nếu thực sự không biết về vấn đề xin phép thì khi có yêu cầu dừng buổi biểu diễn, ca sĩ này phải thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước. Đáng tiếc, khi có yêu cầu dừng buổi biểu diễn, nam ca sĩ vẫn thực hiện hoạt động biểu diễn cho đến khi kết thúc. Như vậy, yếu tố lỗi cố ý của anh thể hiện rất rõ ràng.

Xử phạt vi phạm tiếng ồn phải đo được âm thanh Ngoài hành vi tổ chức BDNT mà không có văn bản chấp thuận thì việc gây ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng theo điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 144/2021. Cạnh đó, nếu âm thanh vượt quá ngưỡng cho phép thì có thể cấu thành vi phạm các quy định về tiếng ồn và bị xử phạt theo Điều 22 Nghị định 45/2022. Mức phạt tiền cao nhất là 140-160 triệu đồng nếu vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 40 dBA trở lên. Vấn đề là nếu muốn xử phạt thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chứng minh được mức độ tiếng ồn trong buổi biểu diễn của ca sĩ vượt quá bao nhiêu so với quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn. Theo các thông tin ban đầu thì dường như các cơ quan nhà nước không thực hiện nghiệp vụ đo tiếng ồn nên không có khả năng chứng minh VPHC liên quan đến tiếng ồn. Điều này làm cho việc xử phạt VPHC về tiếng ồn trở nên khó khăn. ĐẶNG LÊ ghi

Có thể phạt đến 40 triệu đồng

Về chế tài xử lý, theo khoản 6 Điều 11 Nghị định 38/2021(sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 129/2021) thì hành vi tổ chức BDNT mà không có văn bản chấp thuận sẽ bị phạt 35-40 triệu đồng.

Trường hợp này, nam ca sĩ đã thực hiện vi phạm hành chính (VPHC) nêu trên và có thể bị phạt với mức tiền phạt tối đa là 40 triệu đồng vì có tình tiết tăng nặng “tiếp tục thực hiện hành vi VPHC mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý VPHC.

Cạnh đó, có ý kiến cho rằng hành vi của nam ca sĩ sẽ bị xử phạt theo điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định 38/2021 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 129/2021) “không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức BDNT phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem BDNT” với mức tiền phạt 10-15 triệu đồng.

Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu áp dụng điều khoản trên thì sẽ không chính xác bởi nơi thực hiện hành vi của ca sĩ là ban công nhà riêng chứ không phải là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng.

Ngoài ra, hành vi tổ chức BDNT mà không có văn bản chấp thuận là một VPHC mang tính kéo dài (có thể diễn ra vài tiếng đồng hồ). Hành vi vi phạm này chấm dứt khi buổi BDNT kết thúc, trường hợp này là kết thúc vào một khoảng thời gian cụ thể (có thể là kết thúc một ngày biểu diễn).

Do đó, nếu ca sĩ Tuấn Hưng thực hiện việc tổ chức BDNT mà không có văn bản chấp thuận vào nhiều buổi, nhiều ngày khác nhau thì có thể bị xem là thực hiện nhiều VPHC và mỗi lần vi phạm đều có thể bị xử phạt 35-40 triệu đồng theo khoản 6 Điều 11 Nghị định 38/2021 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 129/2021).