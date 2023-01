Chính ủy Quân khu 7 đề nghị khởi tố vụ án đăng tin giả ‘nữ sinh bị hiếp dâm’

(PLO)- Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đề nghị các cơ quan xác minh làm rõ các tài khoản vu khống để hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố theo quy định về thông tin sai sự thật liên quan đến Trường Quân sự Quân khu.

Chiều ngày 12-1, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì cuộc họp với các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Khu vực phía Nam; Cục Bảo vệ An ninh Quân đội; đại diện Bộ Tư lệnh 86; Ban chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM; Công an; Sở Thông tin Truyền thông TPHCM; Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM.

Dự buổi làm việc có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; các cơ quan Quân khu; Trường Quân sự Quân khu 7; Bộ Tư lệnh TPHCM.

Thông tin bịa đặt

Trước đó vào lúc 14h cùng ngày, Trường Quân sự Quân khu 7 và Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM có buổi họp báo, khẳng định thông tin lan truyền sai sự thật về vụ việc phát tán clip cho rằng sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đang học giáo dục Quốc phòng an ninh tại trường Quân sự Quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại.

Tại cuộc họp báo, Đại tá Hà Công Chờ, Phó Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 7 khẳng định, thông tin nữ sinh bị xâm hại tình dục là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc. Khu vực sinh hoạt các tầng đều là phòng nữ, mỗi phòng 18-20 em nữ, không thể có chuyện xâm hại trong 1 bối cảnh như vậy.

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, Chủ nhiệm Chính trị nhà trường nhận định, những thông tin lan truyền trên mạng hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt, xấu độc, không loại trừ khả năng do các thế lực thù địch lợi dụng, cắt ghép, xuyên tạc. Hiện các cơ quan điều tra hình sự, cơ quan an ninh mạng của Quân đội cùng Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra, truy vết để xác định ai đưa clip lên mạng, ai chia sẻ, ai cắt ghép, trong đó có những hình ảnh cũ, ở nơi khác, không liên quan đến sự việc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM cho biết, Trường Quân sự Quân khu 7 đã xử lý tình huống có trách nhiệm, có biên bản đầy đủ. Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, đây là câu chuyện bịa đặt, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đã làm việc với Trường Quân sự Quân khu 7 và các sinh viên liên quan trước khi có phát ngôn chính thức.

Tại buổi họp báo, người quay clip kể lại sự việc diễn ra và cho biết do các bạn có mâu thuẫn trong sinh hoạt, không kiềm chế được cảm xúc nên la hét, chứ không hề có chuyện bị cưỡng hiếp hay tự tử ở đây.

Kiên quyết xử lý nghiêm minh các đối tượng vu khống, xuyên tạc sai sự thật

Tại buổi làm việc vào cuối giờ chiều 12-1, đại diện các cơ quan đều khẳng định bản chất vụ việc xảy ra rất bình thường, tuy nhiên qua lan truyền trên mạng xã hội thì thông tin được đẩy lên mức độ phức tạp.

Đại tá Trần Ngọc Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 2, Bộ Tư lệnh 86 nhận định: "Đây không loại trừ là chiến dịch truyền thông “bẩn” do một số đối tượng, phần tử phản động thực hiện nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, đăng tin thất thiệt xúc phạm nhân phẩm, danh dự cá nhân và hạ thấp uy tín, hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nói chung và LLVT Quân khu 7 trong lòng Nhân dân".

Các cơ quan, theo từng lĩnh vực chức năng khẳng định sẽ nhanh chóng triển khai các biện pháp để làm rõ thông tin, định hướng dư luận, đề xuất các nhiệm vụ xử lý dứt điểm vụ việc, tránh gây hiểu nhầm, hoài nghi trong Nhân dân…

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thống nhất cao với ý kiến phát biểu của các cơ quan, khẳng định đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, vu khống sai sự thật, bôi nhọ danh dự của tổ chức, cá nhân, trực tiếp là Trường Quân sự Quân khu 7; Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM và LLVT Quân khu 7, QĐNDVN.

Trung tướng đề nghị các cơ quan liên quan nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền công khai trên các phương tiện truyền thông, trên các trang mạng xã hội, nói rõ sự thật, định hướng dư luận, vạch trần những thủ đoạn bôi nhọ, bịa đặt, bóp méo sự thật của các lực lượng phản động, thù địch. Tập trung ổn định tình hình đưa các hoạt động giáo dục đào tạo của 2 Trường Ngoại ngữ - Tin học và Trường Quân sự Quân khu 7 trở lại trạng thái bình thường.

Quan điểm của Trung tướng Trần Hoài Trung là phải xử lý nghiêm khắc, và ông đề nghị các cơ quan chức năng căn cứ vào Luật An ninh mạng, tiến hành xác minh làm rõ các tài khoản vu khống để hoàn chỉnh hồ sơ, truy tố theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Trần Hoài Trung yêu cầu, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu thường xuyên, tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình sinh viên, gia đình, người thân, kịp thời báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Thực hiện nghiêm chế độ quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia học tập giáo dục Quốc phòng An ninh cũng như một người chiến sĩ.

Chính ủy Quân khu 7 mong muốn các cơ quan chức năng của Trung ương và TPHCM quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ Quân khu 7 xử lý dứt điểm vụ việc, sớm đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường để chuẩn bị đón mùa xuân mới đầm ấm, yên vui, nhiều thắng lợi.

Lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM thông tin tại cuộc làm việc là hiện nay tâm lý của các em sinh viên đã vui vẻ, hào hứng, ngày nay (13-1) các e được ra trường để về quê đón tết đoàn viên cùng gia đình.

PV (theo báo Quân khu 7)