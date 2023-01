Cục Chính trị Quân khu 7 lên tiếng về tin giả 'nữ sinh Trường HUFLIT bị hiếp dâm’

(PLO)- Liên quan đến tin giả “nữ sinh Trường HUFLIT bị hiếp dâm”, Quân khu 7 đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Ngày 12-1, Cục Chính trị, Quân khu 7 đã có những thông tin về các nội dung lan truyền trên mạng xã hội về nữ sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin Học TP.HCM (HUFLIT) đang theo học ở Trường Quân sự Quân khu 7.

Theo Cục Chính trị, ngày 11-1 trên một số trang Mạng xã hội facebook, zalo lan truyền Clip 15 giây có tiếng la hét của một người nữ và một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong khu nhà kèm theo nội dung có nữ sinh HUFLIT bị hiếp dâm tập thể và nhảy lầu tự tử tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Ngay sau đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu đã tổ chức nắm tình hình, hướng dẫn, tổ chức xử lý ban đầu và tổng hợp báo cáo.

Cụ thể, Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Khóa 327 cho sinh viên Trường HUFLIT, đợt 2 từ ngày 3-1 đến ngày 13-1 theo Quyết định của Bộ Quốc phòng.

Vào lúc 21 giờ 30 ngày 10-1, tại phòng ở thuộc Lớp 23, Đại đội 6, Tiểu đoàn 3 có hai nữ sinh viên ở cùng phòng xảy ra tranh cãi. Một nữ sinh đã khóc lóc, la hét, bị kích động tâm lý.

Thấy vậy, các bạn ở cùng và cán bộ lớp đã đưa nữ sinh về Nhà Trực ban nội vụ của Tiểu đoàn để giải quyết.

Cán bộ quản lý đơn vị đã động viên, ổn định tâm lý, thông báo cho gia đình lên đưa sinh viên này về nhà tại quận Bình Tân, TP.HCM vào 23 giờ 30 phút.

Trong lúc sinh viên này khóc, la hét thì một nữ sinh khác đã quay lại clip và gửi cho 3 sinh viên khác rồi từ đó bị lan truyền trên mạng xã hội với nội dung hoàn toàn bịa đặt.

Ngay sau khi phát hiện Clip trên, Cục Chính trị Quân khu phối hợp với các đơn vị liên quan dùng các biện pháp để gỡ bỏ đoạn clip trên các trang mạng và báo cáo lên Quân ủy Trung ương.

Tuy nhiên, các trang mạng phản động đã đăng hình ảnh kèm theo nội dung xuyên tạc, bôi nhọ... dẫn đến nội dung trên lan truyền trên mạng xã hội.

Trong ngày 11-1, Trường Quân sự Quân khu 7 đã có Công văn phản hồi chính thức với lãnh đạo Trường HUFLIT để phối hợp ngăn chặn thông tin sai sự thật.

Nhà trường cũng đã gửi đề nghị Phòng PA05 Công an TP.HCM vào cuộc xác minh làm rõ đối tượng đưa tin sai sự thật để xử lý theo pháp luật.

Sáng 12-1, Bộ Tư lệnh Quân khu đã cử Tổ Công tác cùng với Tổ Công tác của Trường HUFLIT đến làm việc với Trường Quân sự Quân khu 7 xác minh, chỉ đạo, phối hợp xử lý vụ việc, định hướng tư tưởng, dư luận.

Các đơn vị liên quan đã gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi với các sinh viên, gia đình nữ sinh liên quan và đối thoại với trên 250 nữ sinh Trường HUFLIT.

Qua đó xác định, thông tin nữ sinh bị hiếp dâm và nhảy lầu tự tử tại trường Quân sự Quân khu 7 là sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Theo Quân khu 7, nguyên nhân một phần của vụ việc là do cán bộ quản lý các cấp chưa quan tâm sâu sát, nắm bắt, báo cáo và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong cuộc sống, sinh hoạt của sinh viên đang học tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Hiện Quân khu 7 đã chỉ đạo Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức sinh hoạt đơn vị, quán triệt sâu, kỹ nội dung diễn biến vụ việc đến mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan – binh sĩ, sinh viên trong toàn đơn vị nhanh chóng ổn định tư tưởng. Duy trì nghiêm các chế độ quy định, nắm chắc quân số, tình hình học tập, công tác. Tổ chức gặp gỡ đại diện gia đình và cá nhân sinh viên để động viên tư tưởng, tiếp tục nắm và giải quyết các nội dung liên quan đến sinh viên.

Quân khu 7 cũng thông báo rút kinh nghiệm vụ việc trong toàn LLVT Quân khu.

Quân khu 7 cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với LLVT Quân khu 7 tiếp tục xử lý, giải quyết vụ việc.

Quân khu 7 đề nghị Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Cục An ninh mạng và các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an TP.HCM điều tra, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo pháp luật; đề nghị bóc gỡ các thông tin xấu độc liên quan…

NGUYỄN TÂN