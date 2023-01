Tài xế mặc đồ xe ôm công nghệ chở 16 kg pháo lậu

(PLO)- Liên tục trong thời gian ngắn dịp cận Tết, Công an quận 5, TP.HCM phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán pháo lậu.

Ngày 4-1, Công an quận 5, TP.HCM, tạm giữ hình sự Trần Bảo Huy (28 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, khoảng 15 giờ 20 ngày 3-1, Công an quận 5 phát hiện Huy điều khiển xe máy chở bao nylon màu đen ở giao lộ Nguyễn Kim – Nguyễn Chí Thanh (phường 12, quận 5) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Qua đó, công an phát hiện trong bao nylon màu đen có chứa 9 hộp pháo nổ với tổng trọng lượng 16kg. Huy khai số hàng hóa là do mình thu gom với mục đích mua bán kiếm lời.

Trước đó, trưa 16-12-2022, Công an quận 5 cũng phát hiện Trần Văn Ngọc (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đang vác bao hàng trước cổng A2 Trung tâm thương mại An Đông Plaza (phường 9, quận 5) giao cho một thanh niên (chưa rõ lai lịch). Trinh sát ập đến kiểm tra Ngọc thì thanh niên trên bỏ chạy. Qua kiểm tra Ngọc, công an thu giữ gần 12 kg pháo nổ.

Khuya 3-11-2022, công an cũng phát hiện Nguyễn Kim Trình (31 tuổi, ngụ quận 12) đang đi xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu yêu cầu dừng lại.

Kiểm tra bao hàng mà Trình chở trên xe, công an phát hiện 8kg pháo nổ các loại. Khám xét nơi ở của Trình ở quận 12, công an thu thêm 18,5kg pháo nổ.

Trình và Ngọc hiện đã bị khởi tố, tạm giam.

NGUYỄN TÂN