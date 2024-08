Chó nghi bị bệnh dại cắn hàng loạt người ở Phú Yên 21/08/2024 21:28

(PLO)- Một con chó nghi bị bệnh dại cắn liên tiếp sáu người dân tại huyện Tuy An rồi chết.

Ngày 21-8, một nguồn tin cho biết Trung tâm Y tế Tuy An, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã có báo cáo vụ một con chó ở xã An Hiệp, huyện Tuy An nghi bị bệnh dại cắn nhiều người rồi chết.



Theo đó, khoảng 10 ngày trước, một con chó của hộ dân nuôi có dấu hiệu ăn ít, mắt lừ đừ, có ghèn, chảy nước mũi, được chủ nhà thả đi nhiều nơi trong xóm.

Ba ngày liên tiếp, con chó này cắn sáu người dân và một chó nuôi khác. Hầu hết những nạn nhân bị chó cắn đều bị chảy máu. Các nạn nhân đã tự sơ cứu bằng cách rửa bằng xà phòng, nước muối. Trong số sáu người bị cắn duy nhất một nạn nhân có tiêm vaccine phòng dại.

Sau khi các nạn nhân phản ánh, ngày 15-8, chủ chó đã nhốt vào lồng và con chó đã chết cùng ngày.

Ông Châu Trọng Phát, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên, cho biết những nạn nhân bị chó nghi dại cắn đã được địa phương đi tiêm vaccine sớm và đủ liều. Hiện, sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định và chưa có dấu hiệu bất thường.

Ông Phát cho biết Trạm Y tế xã An Hiệp cũng đang phối hợp với địa phương rà soát thêm các trường hợp nghi bị chó dại cắn, tăng cường quản lý để tiêm vaccine cho chó, mèo; phát hiện ổ dịch dại trên động vật để thông báo cho người dân, chính quyền để có hướng xử lý kịp thời.

“Khi người dân bị chó cắn, cần có những cách xử lý như rửa vết thương liền bằng xà phòng đặc, tiêm phòng vaccine, không dùng thuốc nam và xử lý xác chó khi chết”, ông Phát nói và cho biết thêm rằng địa phương cũng cần có phương án quản lý phù hợp để tránh tình trạng chó thả rông.