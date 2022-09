Chủ nhà Long An vô địch Giải bóng chuyền “Tuần Văn hóa – Du lịch”

Tối 20-9, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Long An đã diễn ra đêm thi đấu chung kết bóng chuyền nam và nữ tại giải bóng chuyền chào mừng Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022.

Ở trận chung kết nam là cặp đấu giữa La Vie Long An và Trà Vinh. Tại vòng bảng, đội chủ nhà La Vie Long An đã phải nhận thất bại trước Trà Vinh với tỷ số 1-3.

Tuy nhiên, trong trận chung kết diễn ra chiều tối qua, điều đó đã không gặp lặp lại. Với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà cùng sự quyết tâm, mặc dù Lavie Long An bất ngờ để thua trong séc 1 với tỷ số 20-25 nhưng 3 séc đấu sau đó, sự xuất sắc của đội trưởng Hoài Hận cùng toàn đội giúp Lavie Long An kịp lấy lại thế trận để giành chiến thắng liên tiếp với tỷ số các séc lần lượt là 25-19, 25-21 và 25-11. Chiến thắng trước đối thủ Trà Vinh giúp Lavie Long An lên ngôi vô địch.

Cùng với chiến thắng của Lavie Long An, trận chung kết nữ diễn ra ngay sau đó đội nữ VTV Bình Điền Long An cùng Geleximco Thái Bình đã tạo nên trận đấu kịch tính không kém. Cả hai đội đều so kè nhau từng điểm. VTV Bình Điền Long An vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1 sau 3 sét đấu căng thẳng.

Ở set thứ 4, Long An luôn trong thế rượt đuổi tỷ số, và chủ công Phan Khánh Vy đã chơi nổi bật ở những điểm số cuối, với những cú đập trên lưới uy lực giúp Long An san bằng tỷ số 19-19 và đi đến chiến thắng set thứ 4 với tỷ số 25-21. Qua đó VTV Bình Điền Long An đánh bại Geleximco Thái Bình với tỷ số 3-1 để đạt chiếc cúp vô địch.

Trong trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, XSKT Vĩnh Long thắng 3-0 trước Bến Tre ở nội dung của nam. Tại nội dung nữ, đội TP.HCM không khó để đánh bại các cô gái Đắk Lắk với cùng tỷ số 3-0 để giành hạng 3.

Giải bóng chuyền Long An mở rộng 2022 chào mừng “Tuần văn hóa và du lịch" tỉnh đã khép lại với hai chức vô địch được trao cho hai đội bóng chủ nhà nam LaVie Long An và nữ VTV Bình Điền Long An.

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, giải bóng chuyền chào mừng Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An 2022 là dịp để các VĐV được thi đấu giao hữu, cọ xát rèn giũa kỹ năng, trao dồi kinh nghiệm, cũng như để có nhiều sự thử nghiệm, lựa chọn cho ban huấn luyện các đội bóng nhằm chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.