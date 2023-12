Chủ tịch Đắk Nông có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Ngày 11-12, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đắk Nông đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhận được số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất với 48/49 phiếu bầu (chiếm tỷ lệ 97,96%), 1 phiếu "tín nhiệm" (tỷ lệ 2,04%).

Các ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông và Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cùng nhận được 44 phiếu “tín nhiệm cao” (tỷ lệ 89,8%), và 5 phiếu tín nhiệm (tỷ lệ 10,2%).

Chức danh nhận có nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” nhất là ông Trần Đình Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KĐ-ĐT với 14 phiếu (tỷ lệ 28,57%). Kế đến là các ông Phan Đình Hiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông; Lê Ngọc Quang, Giám đốc Sở VH-TT&DL với cùng 9 phiếu (tỷ lệ 18,37%).

Theo báo cáo trình kỳ họp, năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì và ổn định. Công tác an sinh xã hội và đời sống Nhân dân được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 ước đạt 5,74% thấp hơn kế hoạch đề ra, đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên. GRDP bình quân đầu người ước đạt 68,02 triệu đồng (vượt kế hoạch).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 18.610 tỷ đồng, đạt 88% (kế hoạch 21.208 tỉ đồng); thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 2.850 tỉ đồng, đạt 78% (kế hoạch 3.650 tỉ đồng)...

Số lao động được tạo việc làm ước đạt 18.200 lượt người; đào tạo nghề cho khoảng 4.000 người; 15% người lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội, đạt kế hoạch.

Theo chuẩn giai đoạn 2021-2025, ước tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên, riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ước giảm từ 5% trở lên.