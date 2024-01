Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công dự án 4.300 căn nhà ở xã hội tại Hải Phòng

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Tràng Cát do Vinhomes làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỉ đồng, xây dựng 4.300 căn hộ cho lao động, công nhân thu nhập thấp tại Hải Phòng.

Sáng 6-1, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Công ty Cổ phần Vinhomes tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội (NƠXH) tại phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Dự lễ khởi công có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Dự án NƠXH có tên Happy Home Tràng Cát do Công ty Cổ phần Vinhomes - thành viên Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.800 tỉ đồng, được triển khai theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án NƠXH Tràng Cát. Ảnh: NGỌC SƠN

Đây là dự án NƠXH có quy mô và hạ tầng tiện ích lớn nhất tại Hải Phòng, rộng 28,14 ha, được quy hoạch hạ tầng đồng bộ, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7 - 9 tầng với hơn 4000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng gần 10.000 người.

Các khu vực thấp tầng với gần 300 căn nhà cùng hệ thống cảnh quan, dịch vụ tiện ích hiện đại như các khu tập thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, vườn hoa cây xanh... Các công trình thương mại dịch vụ, trường học cũng được xây dựng ngay trong nội khu. Dự án dự kiến hoàn thành trong 5 năm.

Phối cảnh dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, với chủ trương kiến tạo các khu đô thị hiện đại, Vinhomes đang triển khai rộng khắp trên cả nước các dự án NƠXH văn minh, đầy đủ tiện ích.

"Sự ra đời của Happy Home Tràng Cát cũng sẽ nối tiếp thành công của những dự án NƠXH khác do Vinhomes đã và đang triển khai tại nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Quảng Trị, Khánh Hòa… góp phần an cư cho người lao động của các doanh nghiệp sản xuất, thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương và tạo động lực phát triển mới cho thị trường bất động sản" - ông Quang nói.

Máy móc sẵn sàng triển khai dự án. Ảnh: NGỌC SƠN

Hải Phòng là một trong các địa phương đi đầu về phát triển NƠXH Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, bên cạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy, HĐND, UBND TP đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cho người lao động trên địa bàn TP. "TP Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về cải tạo chung cư cũ và phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách về nhà ở xã hội" - Chủ tịch Hải Phòng nói. Ông Tùng cho biết, cùng với việc cải tạo các chung cư xuống cấp, hiện nay trên địa bàn TP có 6 dự án nhà ở xã hội với tổng số khoảng 4.068 căn hộ đã hoàn thành đưa vào sử dụng. TP đang triển khai 6 dự án với tổng số 7.650 căn. TP cũng đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư cho 9 dự án với tổng số 8890 căn. Ngoài ra, 6 dự án với tổng số 15.377 căn đã có chủ trương đầu tư, đang lựa chọn nhà đầu tư.

NGỌC SƠN