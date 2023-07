Chủ tịch Quốc hội gợi ý mở phiên giải trình về chậm hoàn thuế VAT

(PLO)- Ủy ban Tài chính - Ngân sách sẽ giám sát hoặc mở phiên giải trình về chậm hoàn thuế VAT, có thể ngay trong tháng 8, từ gợi ý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Báo cáo công tác dân nguyện tháng 5 và 6 được đưa ra thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 12-7, có nội dung đáng chú về phàn nàn của doanh nghiệp trong việc chậm hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT). Đây cũng là vấn đề mà PLO từng nhiều lần phản ánh.

Cụ thể, Ban Dân nguyện nhận được đơn của Công ty An Phát, phản ánh việc Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội cố ý đùn đẩy trách nhiệm, không thực hiện việc hoàn thuế VAT với tổng số tiền hơn 11 tỉ đồng từ các năm 2020, 2021, dù Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Chưa kể, theo yêu cầu của Cục Thuế, Công an Hà Nội đã xác minh, kết luận Công ty không có có dấu hiệu vi phạm hoàn thuế VAT.

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng không chỉ Công ty An Phát rơi vào tình trạng này. “Doanh nghiệp cho rằng đấy là tiền họ nộp cho Nhà nước, khi hoàn trở lại thì thủ tục rất khó khăn. Như công ty An Phát, cơ quan công an đã có trả lời, xác minh rồi, đủ điều kiện rồi nhưng Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội cứ vòng vo, đẩy chỗ này, đẩy chỗ kia” - ông Thanh nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho hay Quốc hội đã yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong hoàn thuế VAT, Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo. Tuy nhiên, nếu Tổng cục Thuế không có hướng dẫn thì cả yêu cầu của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng “gần như không có giá trị gì”. Hệ quả là việc hoàn thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp rất khó khăn.

Điều hành nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mời đại diện Bộ Tài chính giải trình.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng cho biết hồ sơ hoàn thuế VAT được phân làm 2 loại, gồm kiểm tra trước hoàn thuế sau và hoàn thuế trước, kiểm tra sau…

Qua rà soát các thông tin trong những năm gần đây, cơ quan thuế nhận thấy một số doanh nghiệp hoàn thuế xuất khẩu các mặt hàng như sắn, gỗ, lâm sản có rủi ro cao. Do đó, cơ quan thuế phải thực hiện công tác kiểm tra và xác minh.

“Một số đối tượng đã lợi dụng cơ chế chính sách của nhà nước để gian lận và chiếm đoạt tiền hoàn thuế” - ông Hùng nói.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế muốn báo cáo chi tiết các nội dung liên quan đến công tác hoàn thuế của Công ty An Phát ngay trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị chỉ tập trung vào giải pháp xử lý vấn đề.

Ông Vũ Chí Hùng tiếp tục trình bày về trường hợp Công ty An Phát, liền bị Phó Chủ tịch ngắt lời: “Vụ việc liên quan đến An Phát, tới đây Ban Dân nguyện sẽ giám sát, sẽ làm việc với anh. Bây giờ đang nói câu chuyện giải pháp của Chính phủ và Bộ Tài chính về giải quyết bức xúc của doanh nghiệp trong việc hoàn thuế VAT. Nếu anh không biết thì thôi”.

Ông Vũ Chí Hùng dừng lại và cho biết thời gian tới Tổng cục Thuế sẽ tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để có giải pháp để giải quyết những việc này.

Cán bộ thuế sai cũng phải xử lý cán bộ thuế

Trong phần thảo luận về nội dung này, đáng chú ý là chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông hỏi: “Tôi xin hỏi Tổng cục Thuế hiện nay cả nước, tổng số thuế VAT đang nợ, chưa giải quyết hoàn tiền cho doanh nghiệp là bao nhiêu?”.

Ông Vũ Chí Hùng “xin phép sẽ có giải trình sau”.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội đã có nghị quyết chung, Chính phủ cũng đã có chỉ đạo, nên đây là trách nhiệm của Tổng Cục Thuế và Bộ Tài chính. “Chính phủ có làm thay việc hoàn thuế cho Bộ Tài chính đâu mà còn tham mưu gì nữa. Các số liệu, tổng số bao nhiêu, nợ đọng bao nhiêu không nói được là thế nào” - ông Vương Đình Huệ bức xúc.

Về phía Quốc hội, Chủ tịch Vương Đình Huệ cho biết năm nào Quốc hội cũng bố trí trong dự toán phần quỹ để hoàn thuế VAT. “Doanh nghiệp nộp thuế đầu vào, được hoàn thuế đầu ra. Tổng thuế đầu ra phải nộp trừ đầu vào, số còn chênh lệch phải hoàn thuế cho người ta. Đây là nghĩa vụ của Nhà nước chứ người ta không đi xin. Thủ tục nào không đúng thì hướng dẫn, anh nào sai, anh nào vi phạm pháp luật thì đề nghị xử lý. Tương tự, cán bộ thuế sai cũng phải xử lý cán bộ thuế…”.

Người đứng đầu Quốc hội nhấn mạnh cần chống gian lận, chống sai sót nhưng không phải vì vậy mà dẫn tới trì trệ. “Doanh nghiệp giờ tiếp cận vốn rất khó khăn, tiền của doanh nghiệp lại không hoàn cho người ta, kéo dài mấy năm như thế. Nếu mình làm doanh nghiệp, mình có thể sống được không?”. Chủ tịch Quốc hội nêu câu hỏi và nhấn mạnh đây là vấn đề báo chí, cử tri phản ánh nhiều.

“Có lẽ giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách tổ chức phiên giải trình về việc này trong tháng 7, tháng 8. Không thể để mãi thế này được” - ông Huệ gợi ý.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách tổ chức giám sát hoặc phiên giải trình về hoàn thuế VAT, cố gắng thực hiện trong tháng 8 để có đề xuất sớm với Quốc hội.

ĐỨC MINH