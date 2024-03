Chủ tịch Quốc hội: Sẽ tạo cơ chế, chính sách và nguồn lực để Bình Định phát triển

(PLO)- HĐND tỉnh An Giang bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình và bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Trần Anh Thư.