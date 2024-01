Ngày 4-1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh gửi thư kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, phường, xã và toàn thể Nhân dân thực hiện cuộc vận động giao nộp vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT) và pháo trên địa bàn.

Trong thư nêu: Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công an thực hiện nhiều điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn TP Đà Nẵng được người dân đồng tình hưởng ứng. Ảnh: MT.

Tuy nhiên, tình trạng chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép còn xảy ra nhiều, tiềm ẩn phức tạp, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Một phụ nữ tự nguyện đến giao nộp nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ. Ảnh: MT.

Để bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe của Nhân dân; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo, lãnh đạo UBND TP kêu gọi toàn thể Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động toàn dân giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không chế tạo, tự lắp ráp, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, VLN, CCHT và pháo trái phép.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng kêu gọi Nhân dân tích cực tham gia, tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng.

Tự giác giao nộp vũ khí, VLN, CCHT và pháo tại trụ sở hoặc các địa điểm tiếp nhận, thu gom của công an các phường, xã.

Các trường hợp cố tình vi phạm, tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định.

Người dân nhận phần quà hỗ trợ khi đến giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ. Ảnh: MT.

Tích cực phát hiện, tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng công an các cấp và lực lượng chức năng khác các tổ chức, cá nhân, vụ việc, hiện tượng liên quan đến chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo để vận động thu hồi hoặc đấu tranh, xử lý.

Người dân có thể tố giác các hành vi liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo qua số điện thoại Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát hình sự (0694.260.111); Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (0694.260.152). Hoặc qua ứng dụng VneID và các hòm thư tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở Công an cấp quận, huyện, xã, phường trên địa bàn.

Minh Trường