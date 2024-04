Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi nói về việc phòng ngừa sau vụ 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ 09/04/2024 11:32

(PLO)- Từ vụ việc hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho rằng cần có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho quận 1 với tư cách là quận trung tâm TP.

Sáng 9-4, tại Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng) của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, nhìn nhận công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Đáng chú ý, mới đây, Công an quận 1 đã phối hợp với Công an TP, các đơn vị nghiệp vụ kịp thời truy xét, giải cứu hai bé gái mất tích ở phố đi bộ và đưa các cháu về với gia đình an toàn, đồng thời bắt được người gây án.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói về sự việc hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: HÀ THƯ

Từ sự việc này, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho rằng cần đặt ra các câu hỏi và có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho quận 1 với tư cách là quận trung tâm TP.

“Chúng ta đã thống nhất trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trên địa bàn” – ông nói và đề nghị các lực lượng chức năng phải nhận diện được những diễn biến bất thường, có cơ chế phản ứng nhanh, xử lý trước các tình huống phát sinh xảy ra.

Ngoài ra, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, phát huy công nghệ, phương tiện phục vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an đưa hai bé gái về với gia đình. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trước đó, chiều 6-4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997, trú phường Tân Hưng, quận 7) về việc bị thất lạc hai con là cháu NKTM (7 tuổi) và cháu LHTL (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối ngày 3-4.

Ngay sau đó, Công an quận 1 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu, tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn quận 1.

Lực lượng phối hợp thuộc Công an TP.HCM với hơn 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp tìm kiếm đã kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin, rà dựng quá trình di chuyển, tung tích nạn nhân và những người có liên quan.

Hai cháu bé được tìm thấy vào 10 giờ sáng 8-4, sau 42 giờ mất tích.

Công an cũng đã truy xét và bắt người phụ nữ dẫn dụ hai cháu bé về Chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh). Về mục đích, PC02 đang tiếp tục làm rõ hành vi, mục đích để xử lý theo quy định.