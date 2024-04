Công an đang họp, cung cấp thông tin vụ 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ 08/04/2024 16:48

(PLO)- Công an TP.HCM đang cung cấp thông tin cho báo chí xoay quanh vụ 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chiều 8-4, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc trẻ em bị thất lạc tại trước số 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 vào ngày 3-4.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: NY

Tham dự cuộc họp có Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP; Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1; lãnh đạo Phòng PC02, Công an phường Bến Nghé...

Trước đó, tối 3-4 chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ quận 7) loan báo tin bị thất lạc 2 con gái là Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngay sau đó, người mẹ cho biết đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng cũng như những người bán hàng quen biết gần đó cùng tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì.

Chị Chi tìm 2 con suốt đêm tới tận sáng hôm sau ở nhiều khu vực tại quận 1 nhưng vẫn không có dấu vết. Theo chị Chi, khi đi con gái Thùy Linh mặc đồ đen, bé Gạo mặc đồ đỏ chấm bi.

Công an làm việc với nghi can Vi liên quan việc đưa 2 cháu bé từ phố đi bộ Nguyễn Huệ về căn hộ ở Bình Thạnh

Tại cuộc họp báo, Công an cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an Quận 1 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu; tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn Quận 1.

Đồng thời, tại thời điểm này, thông tin về 2 cháu bé mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được mạng xã hội và một số đơn vị truyền thông, báo chí đưa tin; thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Trước tình hình trên, Lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an Thành phố khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân.

Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp với Công an Quận 1 huy động toàn bộ lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích 2 cháu bé để trao trả cho gia đình đảm bảo tuyệt đối an toàn, trong thời gian nhanh nhất.

Lực lượng phối hợp thuộc Công an Thành phố đã phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, có giá trị liên quan cho lực lượng Công an.

Kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin, rà dựng quá trình di chuyển, tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan, qua đó xác định: khoảng 20h30 ngày 3-4, có một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ hai đứa trẻ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ Quận 1 sang Quận 8.

Sau đó, đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về Chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Vi lúc bị công an giữ

Khẩn trương truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh rà soát, phát hiện đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi (Sinh năm: 2003; cư trú: huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) khi đang khống chế 02 đứa bé con chị Nguyễn Thị Chi tại Căn hộ 10.05 tháp Ruby, Chung cư Saigon Pearl.

Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu 02 cháu bé an toàn, khỏe mạnh.

Công an bàn giao hai trẻ cho người mẹ

Chỉ chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc 02 cháu bé bị mất tích, Phòng Cảnh sát hình sự đã hiệp đồng với Công an Quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ, địa phương có liên quan khẩn trương giải cứu, trao trả 02 cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn; đồng thời, tiếp tục củng cố, tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi theo đúng quy định.

Kết quả trên có được nhờ sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân và tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, phát huy tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”; thể hiện, trình độ nghiệp vụ sắc bén và tính nhân văn sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân.

PLO tiếp tục cập nhật thông tin